'Ты должен жить за двоих'. Сын Константина Грубича растрогал обращением к украинцам на могиле своей сестры

Сын украинского телеведущего Константина Грубича – военнослужащий Ярослав Грубич – посетил могилу своей сестры Ольги, которая трагически погибла в результате аварии в 2014 году. Защитник пришел на кладбище в особую дату, 3 февраля, ведь именно в этот день 29 лет назад двойняшки появились на свет с разницей всего в 10 минут. Он решил записать трогательное обращение к украинцам и рассказать больше о сестре.

Ярослав Грубич вспомнил яркие моменты из детства, которые провел вместе с Олей, и отметил, что она навсегда останется в его памяти. Трогательное видео военный обнародовал на личной странице в Facebook.

"Мы с сестрой Олей родились в один день. У нас разница 10 минут. Мы всегда смеялись над этим, я говорил, что старше. Но, к большому сожалению, Оли не стало – она погибла в ДТП в 2014-м. Ее сбила машина, и человек скрылся с места преступления. Оля была замечательным человеком, взрослым не на свой возраст. Была красивой", – произнес защитник.

Ярослав Грубич подчеркнули, что гибель сестры стала очень сильным ударом для их семьи. Они очень скучают по Ольге Грубич и никогда о ней не забывают.

"Мы всегда о ней помним. А, как известно, когда мы помним о людях, их душа живет. Когда есть память – человек живет с нами", – совершил трогательное обращение военный.

Такое откровенное сообщение Ярослава Грубича затронуло сердца многих пользователей сети. В комментариях под постом люди почтили память Ольги Грубич, а также поддержали защитника.

"Живи эту жизнь за двоих. Господь подарил тебе еще раз жизнь и ты должен быть счастлив за двоих. Очень тебя понимаю".

"Ярослав, помним Олечку, наши незабываемые мгновения солнечного лета, нашего общения. Светлый ангел, твоя сестренка, красавица, милая, очаровательная ... Сил и веры тебе, дорогой! Поклон родителям!"

"Ярослав, вы живете сейчас за двоих, поэтому сдаваться не имеете права. Что бы ни было, радуйтесь жизни. А этот день пусть даруется вам спокойствие, побольше добра на вашем пути, согласия и поддержки от родных людей".

"Царство небесное сестре, а вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Отдельное спасибо за вашу жертвенность ради Родины".

"Ты, Ярослав, действительно должен жить за двоих. Так судьба сложилась. А памятник очень достойный, но лучше бы его не было".

Напомним, что жизнь Ольги Грубич оборвалась 12 июля 2014-го, когда ей было всего 17 лет. Девушку сбил автомобиль прямо на пешеходном переходе. После рокового инцидента убийца дочери ведущего скрылся с места происшествия, а его личность не удалось установить до сих пор.

