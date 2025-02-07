Беглец Потап в нетрезвом состоянии поразвлекал фанатов российскими песнями. Видео

Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который после начала полномасштабной войны покинул родину и строит карьеру в Европе под новым сценическим именем Славик Балаган, засветился на предсвадебной вечеринке украинки в мексиканском курортном городе Тулум. На мероприятии 43-летний исполнитель в нетрезвом состоянии развлекал публику русскими песнями.

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Соответствующие видео опубликовали в своих соцсетях присутствующие на гулянье люди. Артист исполнил треки из репертуаров дуэта "Потап и Настя", группы Mozgi и даже вспомнил композицию Софии Ротару.

На одной из обнародованных записей можно увидеть, как продюсер стоит на сцене с рюмкой в руках и поздравляет молодоженов с их праздником. После торжественной речи Потап быстро выпивает алкогольный напиток и сразу же заказывает следующий шот.

Стоит отметить, что мероприятие рэпер провел на русском, а большинство песен, которыми он развлекал фанатов, были исполнены на языке страны-агрессора. Среди композиций прозвучал трек коллектива Mozgi "Атятя", а также хит дуэта "Потап и Настя" "Не пара", однако вместо Каменских рядом с артистом стояла другая девушка.

Выполнил Потап с присутствующими на мероприятии и трек Софии Ротару "Хуторянка", весело подтанцовывая под музыку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап неожиданно заговорил по-русски и анонсировал концерт в Израиле.

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