'Ты без этой страны никто и ничто': опальный Сергей Соседов полил грязью Аллу Пугачеву, которую раньше считал иконой

Скандально известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, который долгие годы занимал кресло судьи в украинских вокальных шоу, вызверился на эстрадную певицу Аллу Пугачеву из-за ее "предательства". Ранее, как известно, путинист восторгался примадонной и не скрывал, что считает ее своим главным кумиром. Теперь же Соседов поливает звезду, которая не стала поддерживать агрессию РФ и покинула страну, гнилыми комментариями и оскорблениями.

В частности, Соседов заявил, что без России Пугачева "никто и ничто", а ее "талант и хорошие песни ушли с возрастом". Порцию грязи на артистку фанатик войны вылил в интервью пропагандистскому YouTube-каналу FAMETIME TV.

"Нельзя прощать предательство. Тем более, если ты большой артист или был им когда-то. И наплевал на свою страну, которая дала тебе все: славу, успех, деньги. Ты без этой страны никто и ничто, и звать тебя никак! И ты потом называешь людей этой страны, которые тебя сделали той, кем ты стала, рабами и холопами. Это прощать нельзя! И это непростительно. Никому нельзя прощать, а ей особенно", – выдал критик, вспомнив слова Пугачевой про "холопов и рабов", которые ее критикуют.

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Z-патриот, который ранее воспевал талант Аллы Борисовны, сейчас говорит об отсутствии этого таланта, чем, к слову, ставит под сомнение собственную компетентность.

"Когда-то это все закрывалось талантом, хорошими песнями и энергией. Но когда они ушли с возрастом, то осталось только отсутствие культуры, воспитания и вот это: "Ха-ха-ха, а я крутая". Вся эта вульгарность осталась. И мы ее увидели. Печально. Это печально для нее в первую очередь", – убежден опальный скандалист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин высмеял пропагандистов, процитировавших Сергея Соседова. Путинист на днях позлорадствовал над юмористом и заявил, что его карьера скоро будет разрушена. А шоумен с юмором ответил.

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