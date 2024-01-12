Сепсис 'шарашил', отказывали органы: Екатерина Тишкевич впервые в деталях рассказала о коме и своем удивительном спасении

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая в прошлом месяце провела 10 дней в реанимации, впервые в деталях рассказала о том, что ей пришлось пережить. В частности, звезда назвала причину, почему ее пришлось подключить к ИВЛ.

Видео дня

Деталями Тишкевич поделилась в Insta-stories. По словам знаменитости, ее органы начали отказывать из-за сепсиса, который привел к коме.

Как известно, актриса уже много лет страдает недиагностированной болезнью: ей приходится жить с ужасными хроническими головными болями. Артистка рассказала, что обращалась к множеству врачей, однако установить причину так и не удалось. Весь этот период времени Тишкевич принимала разные препараты, которые облегчали состояние, однако не решали главную проблему.

С началом полномасштабной войны все изменилось – лекарства перестали работать, говорит актриса. После этого звезда попала в одесскую больницу, где заведующей была ее психотерапевт. "И она предложила попробовать еще один антидепрессант, поколоть мне внутривенно, который влияет на хронические боли, – рассказала Тишкевич. – И, конечно же, я схватилась за этот шанс и поехала в Одессу, легла в местную психиатрическую больницу".

Там ей поставили катетер, который сама актриса называет "роковым". На третий день пребывания в медучреждении девушке стало плохо: внезапно началась тахикардия, появилась тревожность и начала сильно болеть рука с катетером. Обратившись к медсестре, Тишкевич попросила снять его. В тот момент у актрисы уже была высокая температура.

"Кисть выглядела более или менее нормально", – продолжила знаменитость, добавив, что ее врач заверила – это должно пройти. Однако температура не переставала подниматься, поэтому мать решила забрать Екатерину домой. "Мы подумали, что у меня ковид или грипп, что я подхватила его в больнице", – объяснила артистка.

Дома Тишкевич заметила, что появляется воспаление на руке, а синяк становится больше. Температуру не удавалось сбить, поэтому семья приняла решение вызвать скорую. "И они забрали меня в больницу и начали делать разные тесты, анализы", – продолжила она, добавив, что ни гриппа, ни коронавируса обнаружено не было.

Что было дальше, она мало помнит, ведь состояние ухудшалось, признается актриса. "Но я так понимаю, что у меня начала отказывать печень, а вместе с ней все другие органы. Ну потому что начался сепсис", – сказала Тишкевич, объяснив, что инфекция, вероятно стафилококк, попала через тот самый катетер. По словам мужа и матери звезды, ее рука увеличилась в пять раз. "Потом уже дышать самостоятельно не могла...поэтому ИВЛ и кома", – подписала она.

"На самом деле самое страшное пережили мои близкие, потому что врачи не понимали вообще, удастся ли меня спасти, потому что сепсис есть сепсис. Они делали все возможное, но вы понимаете", – призналась актриса. Она добавила, что медики провели филигранную работу, ведь неправильная дозировка лекарства могла привести к худшему. "Я не знаю, как я выкарабкалась, поэтому говорю молитвами, донатами и профессионализмом врачей", – сказала Тишкевич.

Ранее OBOZ.UA пообщался с мамой актрисы Екатерины Тишкевич. Женщина дала первое интервью о том, как спасали ее дочь: "Был момент, когда я отчаялась".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведите на фейки.