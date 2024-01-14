Тяжелобольная Екатерина Тышкевич, которая провела 10 дней в реанимации, стала жертвой мошенников. Фото

Популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая 10 дней провела в реанимации в тяжелом состоянии с сепсисом из-за недиагностированной болезни, стала жертвой мошенников. Интернет-аферисты цинично требуют у украинцев "деньги на лечение" от имени 29-летней звезды сериалов "Ничего не случается дважды", "Женский врач" и других.

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Преступники создали фейковый профиль Тышкевич в TikTok, где публикуют видео и фото с просьбой о денежной помощи. Аккаунт встретили друзья актрисы и сразу заподозрили, что это дело рук лжецов. Звезда их подозрения подтвердила и обратилась к фанам в InstaStories, чтобы они не велись на фейк.

"Никаких сборов на лечение сейчас нет!" – сразу очертила артистка.

Аккаунт, якобы принадлежащий Екатерине, а на самом деле мошенникам, не только обворовывал украинцев, но и пропагандировал российскую музыку. Именно под русскоязычные треки на странице было размещено немало видео, что и показалось подозрительным пользователям.

На русском языке мошенники также писали от имени актрисы: "Может быть, хотите помочь с восстановлением?"

Тышкевич считает, что подобные действия – это апогей цинизма. Она резко, но справедливо добавила: "Для этих людей в аду должен быть отдельный котел".

Напомним, что на днях Екатерина впервые в деталях рассказала о том, что ей пришлось пережить в прошлом месяце, когда она провела 10 дней в реанимации. В частности, звезда назвала причину, почему ей пришлось подключиться к ИВЛ.

Также отметим, что о болезни Кати Тышкевич стало известно летом 2022 года. Актриса призналась в Instagram, что уже восемь лет борется с загадочной болезнью – нестерпимыми головными болями. Актриса планировала обследование в Дании. Деньги собрали неравнодушные украинцы, и Катя должна была ехать за границу. Однако получила сообщение от врачей, что в ближайшее время ее не могут принять, потому что очень большая очередь на такое обследование.

Как писал OBOZ.UA, мама артистки Наталья Малащук в разговоре с нашими журналистами впервые призналась, что, вероятно, стало причиной болезни, из-за которой ее звездная дочь попала в реанимацию. Детали – по ссылке.

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