'Тяжело, если возле тебя не стоит здоровяк с битой': солистка 'Крихітки' рассказала о домогательствах и харассменте в музыкальном бизнесе

Украинская певица и солистка группы "Крихітка" Александра Кольцова рассказала о проблемах, с которыми приходится сталкиваться женщинам в музыкальном бизнесе. По словам 43-летней исполнительницы, ее коллеги неоднократно подвергались притязаниям, а сама она переживала харрасмент со стороны артистов мужчин.

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Об этом знаменитость рассказала в подкасте "СучЦукрМуз". Она отметила: надеется, что современные певицы гораздо реже сталкиваются с подобными инцидентами.

"Когда ты попадал в любую профессиональную среду, организованную или оплаченную мужчинами, с тобой специфически разговаривали, делали специфические намеки и комментарии. Мне особенно ничего не скажешь, потому что характер. Я не буду рассказывать истории о домогательствах, потому что мне посчастливилось давать отпор раньше, чем это происходило. Но у моих коллег полно таких историй. Я знаю девушек, к которым вламывались в гримерки, просили сесть на колени во время концертов. Женщинам тяжело, если возле тебя не стоит здоровяк с битой, деньгами или твой продюсер", – высказалась исполнительница.

Александра Кольцова также отметила, что довольно часто мужчины воспринимают успешные творческие наработки коллег по сцене женского пола как попытки забрать у них внимание аудитории. Солистка "Крихітки" вспомнила случай, когда один из исполнителей воспринял выход ее нового альбома как личный вызов. Такая конкуренция нередко становится причиной для харрасмента.

"Я помню, как одна молодая мужская группа бросила тлеющие сигареты в моей гримерке. Было такое, что артист спрятал свои наркотики в моей гримерке на одном из фестивалей. Возможно, потому, что меня бы не пришли проверять, но это уже нюанс", – добавила исполнительница.

Александра Кольцова родилась 30 мая 1981 года в военном городке в Астраханской области (Россия), однако в юном возрасте переехала в Киев. В столице Украины она получила высшее образование в Киевском национальном лингвистическом университете по специальности "французский и английский язык и литература". Музыкальную карьеру исполнительница начала в 1997 году, став вокалисткой группы "Крихітка Цахес". Коллектив распался в 2007-м из-за смерти гитариста. Со временем артисты смогли возобновить свою деятельность, основав группу "Крихітка".

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