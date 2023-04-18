Тяжело двигался и едва открывал рот: Киркорова после пластических операций назвали 'дедом' и высмеяли

Пропутинский певец Филипп Киркоров рассмешил своих поклонников смехотворным внешним видом. После операций и косметических манипуляций с внешностью, которые должны были омолодить 55-летнего исполнителя, он стал комично выглядеть и странно двигаться.

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Подвергли критике образ певца его фанаты и Telegram-паблики. В частности, заметили, что артист, который стремился выглядеть молодежно, стал похож на деда и не может нормально петь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У Киркорова начались "праздничные" концерты по случаю его дня рождения, который певец отметит 30 апреля. После первого из 10 запланированных выступлений фанаты путиниста высмеяли его внешний вид.

Артист покрасил свои волосы и бороду в белоснежный цвет, чем напомнил седого, старого дедушку своим зрителям. Особенно неуклюже эти изменения выглядят в сочетании с "натянутым" лицом звезды и искусственно сделанным торсом.

Киркоров обратился к хирургу, чтобы вернуть телу рельеф и разгладить на лице морщины. Однако такие подтяжки дорого обошлись артисту.

На видео ясно видно, что он едва открывает рот. Более того, шоу было поставлено таким образом, что певцу не приходилось ходить по сцене, ведь его поднимали и носили на руках мужчины, которые были на подтанцовке.

"Рот после операций будто тяжело открывается, а белые глаза придают безумие. Киркоров так хотел омолодиться, а стал словно дед", – написали в одном из российских каналов, а в комментариях высмеяли новый образ путиниста.

Ранее OBOZREVATEL писал, как пластические операции сделали из "короля" эстрады Киркорова обыкновенное посмешище. Посмотреть на фото до и после – можно по ссылке.

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