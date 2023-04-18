newspaper
img

Тяжело двигался и едва открывал рот: Киркорова после пластических операций назвали "дедом" и высмеяли

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,5 т.
Тяжело двигался и едва открывал рот: Киркорова после пластических операций назвали 'дедом' и высмеяли

Пропутинский певец Филипп Киркоров рассмешил своих поклонников смехотворным внешним видом. После операций и косметических манипуляций с внешностью, которые должны были омолодить 55-летнего исполнителя, он стал комично выглядеть и странно двигаться.

Видео дня

Подвергли критике образ певца его фанаты и Telegram-паблики. В частности, заметили, что артист, который стремился выглядеть молодежно, стал похож на деда и не может нормально петь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У Киркорова начались "праздничные" концерты по случаю его дня рождения, который певец отметит 30 апреля. После первого из 10 запланированных выступлений фанаты путиниста высмеяли его внешний вид.

Артист покрасил свои волосы и бороду в белоснежный цвет, чем напомнил седого, старого дедушку своим зрителям. Особенно неуклюже эти изменения выглядят в сочетании с "натянутым" лицом звезды и искусственно сделанным торсом.

Тяжело двигался и едва открывал рот: Киркорова после пластических операций назвали "дедом" и высмеяли

Киркоров обратился к хирургу, чтобы вернуть телу рельеф и разгладить на лице морщины. Однако такие подтяжки дорого обошлись артисту.

Тяжело двигался и едва открывал рот: Киркорова после пластических операций назвали "дедом" и высмеяли

На видео ясно видно, что он едва открывает рот. Более того, шоу было поставлено таким образом, что певцу не приходилось ходить по сцене, ведь его поднимали и носили на руках мужчины, которые были на подтанцовке.

Тяжело двигался и едва открывал рот: Киркорова после пластических операций назвали "дедом" и высмеяли

"Рот после операций будто тяжело открывается, а белые глаза придают безумие. Киркоров так хотел омолодиться, а стал словно дед", – написали в одном из российских каналов, а в комментариях высмеяли новый образ путиниста.

Тяжело двигался и едва открывал рот: Киркорова после пластических операций назвали "дедом" и высмеяли
Тяжело двигался и едва открывал рот: Киркорова после пластических операций назвали "дедом" и высмеяли

Ранее OBOZREVATEL писал, как пластические операции сделали из "короля" эстрады Киркорова обыкновенное посмешище. Посмотреть на фото до и после – можно по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!