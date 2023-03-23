Как пластические операции сделали из ''короля'' эстрады Киркорова обычное посмешище. Фото до и после

Известный пропутинский певец Филипп Киркоров с возрастом все чаще стал ложиться под нож хирурга, чтобы скорректировать фигуру и черты лица. 55-летний путинист, которого когда-то называли "королем" эстрады, из-за экспериментов с внешностью стал посмешищем.

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Киркоров стремится к "совершенному" телу и лицу, что вызывает насмешки со стороны общественности. Об изменениях во внешнем виде звезды – читайте дальше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит начать с того, что сам певец еще недавно отрицал, что пользовался услугами хирургов и косметологов. Впрочем, его поклонникам было очевидно, что Киркоров регулярно навещает медиков, ведь его лицо в 55 лет выглядит неестественно молодым.

В частности, на коже певца совсем не видно морщин, нависших век, темных "мешков" под глазами и других возрастных изменений. Неоднократно косметологи утверждали, что "молодой" вид путиниста – результат качественной работы их коллег.

До поры до времени это не бросалось в глаза, пока около 5 лет назад Киркоров не решил создавать коллаборации с молодыми артистами. Очевидно, комплексуя на их фоне, певец начал регулярно менять внешность и образы.

Между поклонниками знаменитости часто ходили слухи, что он сделал подтяжку лица с восстановлением, "уколы красоты" и другие процедуры, предотвращающие старение.

"Король" сцены все чаще стал попадать в скандалы из-за смехотворных образов с облегающими лосинами, эпатажных концертов с крестами и т.д. Критика фанатов исполнителя не испугала, а наоборот – натолкнула на новые перемены. В частности, артист постоянно менял прически и цвет волос.

Несколько месяцев назад путинист признался, что решился на "глобальную" трансформацию. Сначала поклонников шокировала новая стрижка артиста – белое каре – и ярко-голубые глаза.

Впоследствии перемены коснулись и тела певца. По информации росСМИ, речь идет об абдоминопластике, липосакции с прорисовкой силуэтов и липофилинге. То есть Киркоров выкачал из тела лишний жир и нарастил себе мышцы пресса и груди. Стоит заметить, что над видом звезды насмехаются даже его фанаты.

Впрочем, это еще не все, что стремится сделать с собой путинист. Недавно он анонсировал, что "финальный результат" будет ждать его поклонников 30 апреля – в его 56-й день рождения. Что еще хочет переделать в себе певец – пока неизвестно.

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