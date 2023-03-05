Путинистка Кудрявцева выдала, что она личный враг Зеленского

Одиозная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая активно поддерживает путинский режим и убийственную войну в Украине, выдала, что она является "личным врагом" президента Украины Владимира Зеленского. Но связано это не с симпатией путинистки к агрессии Кремля, как многие могли подумать, а с тем, что еще задолго до 2014 года, когда гарант был комиком и шоуменом, он якобы "вовсю строил глазки" россиянке, а та на него никак не реагировала.

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С таким крайне абсурдным заявлением Кудрявцева выступила на пропагандистском шоу "Новые русские сенсации" (НТВ). Вот только по словам телеведущей могло показаться, что она жалеет о своем былом равнодушии к "знакам внимания" будущего президента.

"Тогда, естественно, об этом никто не думал и не присматривался: а какой он... Кто был твоим другом, вдруг становится врагом. С кем ты общался, вдруг от тебя отворачивается, или ты от них. Сейчас нельзя, как говорится, возвращаться в прошлое и думать, как это было", – выдала Кудрявцева.

Кроме того, пропагандистка заявила, что в первые месяцы полномасштабного вторжения читала украинские новости и верила им, но потом "поняла, где правда".

"Честно говоря, первые месяцы я верила тому, что писала Украина. Это только потом я начала разбираться, что половина – вбросы, половина неправда. Это потом я поняла, что есть такие службы, куда вливаются миллиарды денег, как это все красиво работает, как это все нам красиво преподносят, и люди в это верят. Это я только потом поняла. Но мысли уехать из России у меня не было никогда. И никогда не будет, я надеюсь. Я очень люблю свою страну, я ею горжусь", – заверила Z-патриотка, которая считает террор российских оккупантов "фейком украинских СМИ".

Напомним, Кудрявцева публично поддержала агрессивную политику Владимира Путина и убийственную войну против Украины. Она назвала себя патриоткой и гневно, используя брань и пропагандистские нарративы, обратилась к украинцам из-за "русофобии".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против ряда российских артистов и деятелей культуры. Ограничения касаются как самих звезд из "черного списка", так и их имущества сроком на десять лет.

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