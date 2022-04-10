'Твоя жена – русская!' Сати Казанова пожаловалась на угрозы ее мужу-фотографу в Италии из-за войны в Украине

Российская певица Сати Казанова пожаловалась на угрозы ее мужу-итальянцу Стефано Тиоццо в связи с публикацией передач, посвященных геополитике. Многие соотечественники критикуют его из-за хорошего отношения к России на фоне войны в Украине.

В комментарии ria.ru экс-солистка "Фабрики" отметила, что причиной хейта также является ее российское гражданство. По мнению Казановой, многие считают Стефано слишком пристрастным в этих вопросах из-за нее.

"Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на россиянке, а я даже и не россиянка. Стефано не просто тревел-фотограф и документалист, у него есть цикл геополитических передач – он освещает события последнего времени. На него подписаны около 300 тысяч итальянцев, это один из крупных YouTube-каналов в стране. Стефано делает это объективно и беспристрастно, но многим не нравится, они думают, что он предвзято хорошо относится к России, потому что его жена – россиянка", – пожаловалась Казанова.

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Певица замужем за Тиоццо уже пять лет. Она планирует в ближайшее время получить итальянское гражданство.

"У меня вид на жительство, и скоро будет европейский паспорт, так как я пять лет замужем за итальянцем. Что касается настроения, то мне больно видеть неприятное отношение к россиянам", – добавила Казанова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала сообщение, в котором заявила, что не может молчать, когда угрожают детям, и столкнулась с волной хейта в соцсети.