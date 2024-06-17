'Твоя страна – защищай, не твоя – поезжай в свою'. Военнослужащий Геннадий Попенко дал советы артистам-уклонистам

Известный украинский телеведущий и актер Геннадий Попенко рассказал, что думает о коллегах, которые с началом российского вторжения сбежали из страны и молчат о войне. По словам Попенко, он посоветовал бы украинцам не вспоминать публично таких артистов, потому что забвение для них – лучшее наказание.

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Телеведущий, который с начала вторжения стал на защиту страны, также высказался об украинцах, которые до сих пор придерживаются мнения, что война – это не их дело. Своими мнениями Геннадий Попенко поделился в интервью OBOZ.UA.

На вопрос, который думает об артистах-уклонистах – публичных людях, которые должны показывать пример своими поступками, но прячутся за границей, Попенко ответил: "Я о них не думаю. И желаю тому же нашему обществу. Артист на плаву, пока о нем говорят, вспоминают. Если этого не будет, то и артиста не будет".

"Я не воспринимаю людей, которые могут заявлять, что нынешняя война – это не их дело, – добавляет Геннадий. – Должен заработать институт гражданства. Паспорт должен иметь значение. Твоя страна – защищай, не твоя – поезжай в свою. А отпускать своих родных на войну, конечно, тяжело. Но будет труднее, когда всю семью и дом уничтожат оккупанты. А оставшиеся в живых единицы через несколько лет будут ходить на парады по случаю праздника дружеского уничтожения братской Украины".

Ранее OBOZ.UA писал, что певец Виктор Бронюк, с начала вторжения записавшийся в ряды терробороны, поставил диагноз предательницам Ани Лорак и Таисии Повалий: "Медицине такие случаи известны".

Полное интервью с телеведущим Геннадием Попенко на OBOZ.UA читайте здесь.

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