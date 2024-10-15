ТЦК на концерте в Харькове: музыканты опровергли слухи об 'облаве' и рассказали, что действительно произошло перед выступлением

Вчера сотрудники ТЦК в сопровождении полиции появились на концерте трех музыкальных групп: True Tough, "Ґрунт Палає" и Mordox в Харькове и забрали участников коллективов для проверки документов. Артисты опровергли слухи об "облаве" и заверили, что представители органа военного управления выполняли свою работу в соответствии с действующим законодательством.

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Об этом исполнители рассказали на своей странице в Instagram. Они отметили, что благотворительное мероприятия пришлось отменить, ведь проверка документов длилась дольше, чем они ожидали, но сейчас всех отпустили.

"В Харькове в начале выступления к нам пришли представители ТЦК в сопровождении полиции и попросили проехать с ними для проверки документов. Хотим заметить, что на проверку документов забрали только участников Mordox, True Tough и нашего оператора (являющегося участником "Ґрунт Палає"), – написали музыканты, – К сожалению, мы находились в ТЦК дольше, чем ожидалось, поэтому возможности провести концерты у нас не было".

По словам участников группы True Tough, слухи об "облаве", активно распространявшихся по сети, не соответствуют действительности. Представители органа военного управления не превышали свои полномочия.

"Заметим, ТЦК выполняли свою работу, нас не задерживали силой, а просто попросили проехать и проверить документы. В целом это обычный процесс, через который проходят многие украинцы и мы не исключение", – отметили исполнители.

Ранее работники ТЦК подчеркнули, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента вступления в силу Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.

Со своей стороны защитники и публичные украинцы бурно отреагировали на хейт по поводу рейдов представителей органа военного управления, что распространяется в сети. По их мнению, подобные проверки "должны быть сквозными и постоянными", ведь в первую очередь нужно волноваться о тех, кто на фронте, а не остался в тылу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что концерт "Океана Эльзы" в Киеве закончился визитом ТЦК.

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