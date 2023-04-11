Цымбалюк признался, что проходил кастинг в фильм для взрослых, будучи студентом: пробы были в подвале кинотеатра

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк признался, что проходил кастинг в фильм для взрослых. Это была не порнография, а эротическая кинолента с довольно интимными сценами. На момент проб звезде было меньше 20-ти лет – он был студентом второго курса.

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Пробы, как вспомнил артист, проходили в подвале кинотеатра, а режиссеры попросили юного актера раздеться, чтобы продемонстрировать свое тело. Подробностями такого опыта Цымбалюк поделился в новом проекте под названием "Ши" на YouTube-канале шоумена Никиты Добрынина.

"Пробы были в кинотеатре "Киевская Русь", в подвале. Приезжали какие-то люди, кажется, из Венгрии. Но это было не порно, в котором открытый половой акт, а эротический фильм, где нет прямого контакта", – поделился звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная".

Самое смешное, что на момент кастинга Цымбалюк не знал, в какой именно фильм пытается попасть. Тогда он был молодым и мечтал оказаться на больших экранах, а поэтому постоянно бегал на пробы и готов был браться за любую работу.

Сомнения у юного Цымбалюка закрались только тогда, когда его попросили оголиться.

"Меня попросили раздеться. Я разделся, и потом мне объяснили, что это вообще такое. Тогда они спросили, есть ли у меня загранпаспорт, но тогда его еще не было. Могло бы все измениться", – с улыбкой произнес актер, которого, к слову, называют "секс-символом" украинского кино.

Как писал OBOZREVATEL ранее, до полномасштабного вторжения РФ в Украину во многих отечественных фильмах и сериалах в главных ролях снимались представители страны-агрессора, в то время как очень талантливым украинским актерам доставались второстепенные роли. Как оказалось, существовала целая схема, по которой роли распределялись таким образом. Тарас Цымбалюк о ней рассказал.

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