Цымбалюк назвал съемки сериала за 33 млн грн дном, но вступился за Горбунова: однозначно должны быть украинские фильмы

В сети не утихает обсуждение скандального решения снимать во время полномасштабной войны комедийный сериал "ПГТ Ингулец", на который выделили из государственного бюджета 33 миллиона гривен. Реализация проекта запланирована компанией "Прототип Продакшн", владельцем которой является ведущий и продюсер Юрий Горбунов. Одни коллеги поддержали шоумена, другие – резко осудили. Высказался на скандальную тему и актер Тарас Цымбалюк.

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Изначально звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" поддержал съемки сериала, оставив на странице Горбунова под соответствующим постом смайлики огоньков. Впрочем, сейчас Цымбалюк изменил риторику и осудил неуместный проект, однако заступился за Горбунова, призвав соотечественников не так бурно реагировать на ситуацию. Обращение к аудитории по этому поводу актер разместил в своих InstaStories.

Цымбалюк с бранью прокомментировал тот факт, что комедию будут снимать за такие большие суммы, выделенные из бюджета, в то время, как военные на фронте нуждаются в амуниции, технике и других необходимых вещах. Впрочем, артист считает, что поливать грязью Горбунова и его семью – также очень плохо. При этом потенциальный кинопродукт актер назвал "проходным мыльным сериалом".

"Я полностью согласен, что эта ситуация – пи*дец, но поливать матом Юру, желать смерти и проклинать семью – это пи*дец двойной. Снимать проходной мыльный сериал за мотивами российского проекта – это дно. Тем более в параллель с тяжелой стадией войны, и, особенно диссонансно с очень важным мегасбором Сергея Притулы", – начал Цымбалюк.

Однако после всего этого актер заверил, что Украина нуждается в собственном кинопродукте, который необходимо снимать уже сейчас, во время полномасштабной войны.

"Люди добрые, ничего не снимать – это намного хуже. Поднять мертвый украинский кинематограф будет практически невозможно. Отсутствие украиноязычных проектов потянет за собой интерес к другим странам (хоть бы снова, во время нарезания дома салатов, не начали смотреть по привычке мильные драмы РФ). Однозначно должны быть какие-то украинские фильмы и сериалы. Бюджетные, меньше, реже, но должны. И еще очень жаль, что все забыли, что Юрий Горбунов и его команда собрали миллионы долларов для ВСУ и продолжают дальше масштабно волонтерить. И, главное, кино – это как учебник и язык – культурное оружие. Да, сейчас это второстепенная вещь, но она не должна быть ликвидирована полностью", – высказался артист.

Напомним, Горбунов выиграл тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн гривен об айтишниках. На примере Охлобыстина он объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки.

В обращении к украинцам 20 июля президент Владимир Зеленский сказал, что каждый проект, который можно реализовать за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно так. А министр культуры Александр Ткаченко в тот же день подал в отставку "из-за волны недоразумения".

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущая Маша Ефросинина с бранью набросилась на подписчиков, обвинивших ее в поддержке своего давнего друга – Юрия Горбунова. Звезда вынуждена была признаться, что с 2021 года коллега "перестал для нее существовать". Подробности – в нашем материале.

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