Цветкову обвинили в изменах Добрынину с более обеспеченным продюсером: что ответила блогерша

Украинскую блогершу и бывшую жену ведущего Никиты Добрынина – Дашу Квиткову – обвинили в изменах с более обеспеченным мужчиной. Экс-возлюбленная звезды вынуждена была публично опровергнуть все сплетни о "неверности".

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Информацию о якобы изменах Квитковой на своем канале озвучил блогер Богдан Беспалов, которому об этом рассказали подписчики. Ответ Instagram-знаменитости появился в ее блоге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сплетник Беспалов заявил, что близкие к паре источники ему сообщили, что Квиткова уже в отношениях, хотя с тайным любимым и не живет.

"Ее избранник – Женя Таллер. Информация достоверна. Даше он нравится. Даже очень. Выкладывать и рассказывать все они пока не собираются. Времени вместе проводят достаточно, но делают все, чтобы это было незаметно. Никите доложили это все дело. Он никак не отреагировал. Никита разрыва не хотел – хотел спасти семью. Но Даше было мало денег", – прочитал Беспалов.

Громкие заявления подтвердить невозможно. Добрынин публично не обвинял бывшую по неверности. Даша Квиткова также назвала информацию "высосанной из воздуха".

"Я не изменяла в браке. Я не в отношениях ни с Игорем, ни с Женей. Х*рня, высосанная из воздуха", – написала блогерша.

Беспалов утверждает, что Евгений Таллер более обеспечен, чем бывший супруг Квитковой. Звезда Instagram не скрывает, что дружит с продюсером, иногда показывая общие фото. Впрочем, она уже отвечала подписчикам, что не влюблена в него.

Напомним, недавно Квиткова съехала из их общего с Добрыниным дома, который они приобрели во время брака, на съемную квартиру. О причине этого решения девушка предпочитает не говорить, но делится с поклонниками своими чувствами после смены жилья. Она призналась, что боялась этого шага, однако он был необходим.

Ранее OBOZREVATEL писал, изменял ли Никита Добрынин Даше Квитковой. Ведущий заявил, что в наше время это распространенная история.

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