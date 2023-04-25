Квиткова после разрыва с Добрыниным съехала с их дома и рассказала о 'загадочном' кольце на безымянном пальце. Фото

Украинский блогер и бывшая супруга телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова съехала с их общего дома, который был приобретен во время брака, на арендованную квартиру. О причине данного решения девушка предпочитает не говорить, но делится с поклонниками своими чувствами после смены жилья. Она призналась, что боялась этого шага, однако он был необходимым.

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Квиткова разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и показала процесс переезда. Никита Добрынин не стал участвовать в этом, потому на помощь блондинке пришли ее друзья. Бизнесвумен прожила одна в огромном доме менее года. К слову, строительство особняка закончилось перед полномасштабным вторжением РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Тем временем я продолжаю немного обустраивать квартиру. Я знаю, как вы ждете, чтобы увидеть, что и как. Но дайте мне немного времени", – написала в Instagram-stories Квиткова. Она подчеркнула, квартира ее полностью подходит, так как тут есть рабочая зона, большая гардеробная и место для игр с двухлетним сыном Львом.

Кроме того, красавица решила раз и навсегда расставить все точки над "і" и рассказать о кольце на безымянном пальце, которое вызывает множество вопросов у фанатов. Она продемонстрировала роскошное украшение, уверив, что ничего не скрывает от своей аудитории.

"Раз и навсегда. Это левая рука. Это кольцо я себе купила сама. Ношу, потому что хочу, без "секретных" мотивов", – объяснила молодая мама. По ее словам, с телеведущим она поддерживает хорошие отношения, ведь хочет, чтобы Лев не пострадал из-за их развода. Добрынин может в любое время приехать увидеть наследника и провести с ним время.

До сих пор неизвестно, почему Даша решила отказаться от дома. Вполне вероятно, что экс-супруги планируют его продать, чтобы поделить средства. Никита также не комментирует ситуацию.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, изменял ли Никита Добрынин Даше Квитковой. Мужчина заявил, что в наше время – это распространенная история, но он не позволит себе предать близкого человека. Он также высказался о тех представителях сильного пола, которые поднимают руку на своих женщин.

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