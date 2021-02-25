Цимбалюк 11 лет назад и сейчас: в сети показали фото

В сети показали, как украинский актер Тарас Цимбалюк изменился за 11 лет. Так, он сильно возмужал и отрастил себе бороду.

Соответствующий фотоколлаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". Поклонники артиста оставили множество приятных комментариев под постом (кадр можно посмотреть ниже).

На первом фото Цимбалюк запечатлен в джинсах и серой футболке в полоску. Он стоял на фоне синей стены и улыбался на камеру.

На втором кадре Тарас позировал в одних трусах, продемонстрировав подкачанное тело. Также отметим, что актер в период между 2010 и 2021 годами изменил свой имидж: он отрастил волосы и бороду.

В комментариях фанаты заявили, что Цимбалюк на обоих фото выглядит хорошо. Они засыпали актера комплиментами.

"Сделал себя сам", "Какой же красивый", "И тогда и сейчас – пушка", "Очень хороший актер. Желаю ему творческих успехов", – написали люди.

Напомним, Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-м принял участие в телепроекте "Танці з зірками".

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