Monatik в начале карьеры и сейчас: опубликованы фото

В сети показали, как выглядел украинский исполнитель Monatik в начале своей творческой карьеры и сейчас. Поклонники артиста стали засыпать его комплиментами.

Соответствующее фото разместили на странице в Instagram "Зірковий шлях". На нем видно, что певец очень изменился за несколько лет (кадр можно посмотреть ниже).

Так, на первом снимке Monatik показали в том возрасте, когда он только начал заниматься музыкальной деятельностью. Тогда у знаменитости была другая прическа и небольшая бородка.

Сейчас же 34-летний певец значительно изменил свой образ. Он подстригся, ему нравится носить шапки и стильные очки. Кроме того, Monatik отпустил бороду.

В комментариях под фото фанаты считают, что раньше певец выглядел лучше, но все же любить его творчество никто не перестает и поэтому образ – не главное.

"Какой он красивый на первом фото", "Я его таким помню", "И первое, и второе классные", "Я думала, что слева – Дима Билан", – пишут люди в сети.

Напомним, Monatik – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". В 2016 и 2019 годах стал победителем в номинации "Певец года" по версии украинской музыкальной премии "M1 Music Awards".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Monatik впервые рассказал, как сделал предложение своей избраннице Ирине. Так, он признался, что устроил романтический ужин для любимой на одной из крыш Киева.