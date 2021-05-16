Цибульская рассказала, как получала угрозы от жены DZIDZIO

Украинская певица Оля Цибульская прокомментировала развод DZIDZIO с певицей Ярославой Хомой (Slavia). Она откровенно призналась, что не понимает, певица ревнует музыканта к ней, как к артисту или как женщина.

Кроме того, Цибульская отметила, что в какой-то момент начала получать угрозы в виде гневных сообщений, которые, как предполагает артистка, были от Славы, говориться в программе "Светская жизнь". По словам певицы, там была "месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиков".

"Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила, мы с кумом, но это никак не останавливало эту волну угроз", – рассказывала звезда.

Также Цибульская прокомментировала слух о том, что отец ее сына Нестора – DZIDZIO. Она отметила, что никаких отношений, кроме рабочих, у нее с музыкантом не было.

"Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него. Дзидзьо не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз ", – заявила артистка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что DZIDZIO впервые отреагировал на обвинения супруги после скандала о разводе. Артист опубликовал оригинальное поэтическое сообщение, в котором намекнул на то, что все слова Славы – ложь.