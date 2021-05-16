DZIDZIO впервые отреагировал на обвинения супруги после скандала о разводе

Украинский певец, основатель и лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, который разводиться с певицей Slavia (Ярослава Хома), отреагировал на обвинения после того, как его супруга давала откровенные интервью и делилась подробностями семейной жизни.

На своей странице в Instagram DZIDZIO опубликовал оригинальное поэтическое сообщение, в котором намекнул на то, что все слова жены – ложь. А сам текст в фотоблоге артист сопроводил снимком, на котором изображен с наручниками и цепью в лесу.

"Прикрылась чистотой подлость. И вылезла на слуп. Взвыла на весь мир жалейка, так неприятно пахнет грязь. Собаки врут, ветер носит, а я тихонечко молчу. Никому правды не скажу, ибо правда – хуже лжи...", – написал в Instagram музыкант.

Оригинальный пост DZIDZIO не оставил поклонников равнодушным. Пользователи сети сразу же поняли, что сообщение адресовано супруге Ярославе и начали активно его поддерживать. Оставили комментарии и украинские звезды, такие как Александр Пономарев и Оля Цибульская.

"Тяжелое испытание в твоей жизни, Михаил! Пусть Боженька поможет пройти тебе его достойно", "Самая большая проблема правды – это то, что ее никто не видел. У лжи же всегда есть свидетели...", Надеюсь, что все у вас наладиться, такая уже эта жизнь .... Держитесь", – писали поклонники под фото артиста.

Напомним, что звездные супруги Дзидзьо (Михаил Хома) и Slavia уже 9 месяцев не живут вместе и собираются официально развестись. Слава и Михаил были знакомы еще со студенческих лет. Пара поженилась в ноябре 2013 года. Детей у экс-влюбленных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена DZIDZIO призналась, что узнала о разводе с мужем из СМИ. Певица также добавила, что они планировали вместе с Михаилом подать в суд заявление на расторжение брака, однако и тут он ее опередил.