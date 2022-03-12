'Целое поколение россиян будет расти с клеймом войны': Птушкин записал обращение и развеял российские мифы. Видео

Украинский тревел-блогер и ведущий Антон Птушкин записал информативное видео для российской аудитории, которая составляет большую часть его подписчиков, о войне в Украине. Он развеял самые самые распространенные мифы относительно оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также объяснил, почему в Украине нет так называемых "фашистов" и "неонацистов". Напоследок звезда "Орла и Решки" предупредил, что целое поколение россиян будет расти с "клеймом войны".

Ролик записан в спокойной и понятной манере, не лишенной традиционных тревел-блога знаменитости сравнений с другими странами и советов путешествовать. С ним можно ознакомиться на официальном YouTube Птушкина, который насчитывает 5.5 млн фолловеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Автор блога ответил на вопрос, который ему часто задают российские подписчики: "Где я был эти 8 лет". В 6-минутном ролике он напомнил, что родом из Луганска, который в 2014 году оккупировали захватчики из РФ и "забрали у него дом".

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"Уехали все друзья, почти все, кого я знал, а вместо этого заехали люди на военной технике. После этого любое воспоминание о Луганске, о Донецке вызывало у меня только боль. Для меня люди Донбасса – не пропагандистский образ распятого мальчика , а вполне конкретные люди: мои друзья, знакомые, соседи, родственники", – сказал тревел-блогер.

На вопрос о "фашистах" он аргументировал, что постоянно разговаривает и записывает контент на русском, живя в центре Киева, из-за чего ни разу не столкнулся с открытой агрессией.

"За 10 лет жизни в Киеве, я вам точно скажу, неонацистов легче увидеть на федеральных телеканалах, чем на улицах столицы Украины", – отметил ведущий.

Также он процитировал слова Иосифа Зисельса, главы Федерации еврейских общин в Украине, утверждавшего, что никакого нацизма и антисемитизма в государстве нет.

Птушкин объяснил, что не молчал 8 лет русско-украинской войны на Востоке Украины, а агитировал россиян путешествовать и самостоятельно показывал им мир, чтобы желающие учились "анализировать и сравнивать", а также учиться строить экономику своей страны, а не захватывать чужие территории.

"Что бы вам ни говорили ведущие с экранов телевизоров, эта война для того, чтобы вы боялись. Эта война – для вас. Чтобы вам не с чем было сравнивать. Целое поколение россиян возможно больше никогда не вылетит из России. Целое поколение россиян будет расти из клеймом войны", – подчеркнул автор видео.

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