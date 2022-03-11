Свобода vs рабство: Alyona Alyona наглядно показала главные отличия украинцев и русских

Украинская певица Alyona Alyona наглядно показала, чем россияне отличаются от украинцев. Примеры певицы несут в себе главный посыл – граждане страны-оккупанта выбрали рабство, в то время как украинцы остались свободолюбивым народом.

Соответствующие фотографии звезда выложила на свою страницу в Instagram. В конце она процитировала понравившуюся председателю Николаевской ОГА Виталию Киму фразу "о курице и вилке" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артистка выбрала новую популярную фотографию россиян, стоящих в очереди в McDonald's, пытаясь забрать последний чизбургер и картофель перед закрытием сети фастфуда. На втором кадре изображены смелые украинцы, которые днями стоят в очереди, чтобы вступить в ряды терробороны и защищать свою землю и народ.

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Также Alyona Alyona высмеяла пользователей, которые ищут в интернете способы "обойти" блокировку Apple Pay, когда люди в местах активных боевых действий гуглят, как делать коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома.

"Россияне жалуются, что рубль падает. Украинцы жалуются, что в территориальной обороне нет мест", – говорится на третьем слайде.

Кроме того, она добавила, что граждане страны-агрессора плачут, что на территории РФ не работают мировые сервисы, а граждане Украины слушают музыку в Spotify во время сбора гуманитарной помощи.

"Россия выбрала рабство, Украина – свободу", – заключила певица.

В конце поста была уже известна шутка о том, что "страна, у которой на гербе курица, никогда не победит страну, у которой на гербе вилка".

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Полякова сравнила россиян с женщиной, которая знает об измене своего мужа, но не в состоянии попрощаться с ним. Такая особа, по мнению звезды, переводит ответственность на других, потому что боится делать выбор самостоятельно.

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