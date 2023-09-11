'Трусов даже не видно!' Кристину Соловий захейтили в сети из-за короткого платья на концерте

Популярная украинская певица Кристина Соловий столкнулась со шквалом хейта в свой адрес из-за сценического наряда, в котором вышла к публике на концерте в Киеве. Некоторым интернет-пользователям не понравилась длина платья звезды. Они назвали ее образ вульгарным.

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Фотографиями с события исполнительница поделилась на личной странице в Instagram. Большинство кадров было сделано с нижнего ракурса таким образом, что подписчики могли увидеть ягодицы знаменитости.

Так, для выступления, на котором присутствовали, в частности, военные, Соловий выбрала яркое платье длины мини из красной органзы с открытыми плечами. Приталенный силуэт подчеркивал изящную фигуру 30-летней певицы.

Под фото артистка написала: "Юная осень в городе с самыми красивыми закатами, в свободном Киеве. Всегда после концертов хочу видеться с вами еще и вижу, что это взаимно. Отдельно хочу сказать о военных, которые смогли попасть на концерт и которые в это время были в окопах – вы наша мощь и сила. Вы – титаны нашей Независимости, благодаря вам эта встреча под киевским небом вообще стала возможной".

Тем временем подписчики делятся в комментариях своим мнением о "вульгарности" наряда и его чрезмерно короткой длине. Из-за ракурса фото многим фолловерам показалось, что Соловий выступала без белья, о чем они также поспешили написать под публикацией.

"Молодец, наших ребят сракой порадовала", "А что это за прикол с голой сракой? "Ракурс" – х*якурс", "Фотографии тоже будто с окопа снимали... как-то слишком из-под трусов", "Скоро голышом будет. Это для кого?", "Зачем такое короткое платье, это уже вульгарность", "Хорошая срака, зато всем видно – украинская культура. Так и не стыдно петь нашим парня-защитникам, пусть посмотрят", "Ох, платье... оно больше открывает, чем прикрывает", "Трусов даже не видно", – оставляют комментаторы.

А одна из подписчиц даже вспомнила известного украинского поэта, прозаика и музыканта Сергея Жадана, с которым Соловий приписывают роман. Она не назвала имени писателя, но упомянула разницу в возрасте знаменитостей.

"Юная – это лет 17-19, дальше уже идет молодость. Юный душой человек может быть еще долго, конечно, но не голая задница делает девушку юной, как и не кавалер 50 лет", – написала подписчица.

Напомним, в конце мая этого года Соловий и Жадана заметили на прогулке, во время которой они держались за руки. А вскоре знаменитости снова подогрели слухи о своем романе. Во время совместного выступления во Львове 24 июня звезды мило обнялись и простояли в такой позе довольно долго.

Как писал OBOZREVATEL, Жадан официально развелся со своей супругой после 15 лет брака только в конце июня этого года. У пары осталась совместная 10-летняя дочь Мария.

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