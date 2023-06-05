Эмма Уотсон, Джулия Робертc и другие звезды, которых не хотели целовать на съемочной площадке

Иногда актеры импровизируют – страстно целуют коллег на съемочной площадке, хотя этого нет в сценарии. Так, после выхода на экраны ленты "Вавилон" Марго Робби призналась E! News: "Его (поцелуя – Ред.) не было в сценарии. Но когда я еще буду иметь шанс поцеловать Брэда Питта?".

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А есть случаи, когда актеры отказываются от этого. Кто-то из-за того, что боится гнева любимой/любимого, а кто-то – из собственных соображений. Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие знаменитости умоляли режиссеров убрать сцены поцелуев.

1. Брэд Питт и Кейт Бланшетт

Когда Брэд Питт снимался в "Загадочной истории Бенджамина Баттона", отказался от поцелуя с Кейт Бланшетт. Причиной стала его жена Анджелина Джоли (пара развелась в 2019 году). Актер прекрасно знал характер любимой, поэтому стремился избежать конфликтов и недоразумений.

Режиссеру не понравилось это решение, но ему удалось уговорить Питта на несколько интимных сцен для того, чтобы игра актеров была максимально убедительной для зрителя.

2. Кирстен Данст и Тоби Магуайр

Во время съемок "Человека-паука" (2002) главные актеры не отказывались от поцелуев. Исключением стала только одна сцена. Речь идет о моменте, когда человек-паук (Тоби) свисал головой вниз под дождем рядом с Мэри (Кирстен). В одном из интервью знаменитость признался, каково это было: "Кровь постоянно поступала к голове, а в нос затекал поток воды, что имитировал дождь. Более неудобную позу для поцелуя просто нереально придумать".

Этот кадр снимался с большого количества дублей. На него было потрачено немало нервов. Данст и Магуайр умоляли вычеркнуть этот поцелуй из фильма. Но режиссеры были против: для них ценнее зрелищность, а не состояние актеров.

3. Эмма Уотсон и Руперт Гринт

Актеры Эмма Уотсон и Руперт Гринт начали сниматься в серии кинофильмов о Гарри Поттере начиная с 2001 года. В последней картине была сцена со страстным поцелуем их персонажей – Рона и Гермионы. Долгое время актеры отговаривали режиссеров от этой нелепой идеи. Ведь за годы работы они буквально стали друг другу родными, и видели себя скорее в роли сестер и братьев, а не любовников.

4. Джулия Робертс и Дензел Вашингтон

Американский киноактер и кинорежиссер Дензел Вашингтон решил не целовать коллегу Джулию Робертс во время съемок в фильме "Дело о пеликанах". Он аргументировал это тем, что не хочет поддерживать голливудские стандарты красоты и отталкивать своих темнокожих поклонниц.

5. Нина Добрев и Йен Сомерхолдер

В сериале "Дневники вампира" актеры Нина Добрев и Йен Сомерхолдер убедительно сыграли не один десяток интимных сцен. На пике популярности у этих двоих был роман не только на экране, но и в реальной жизни. Пара распалась еще до съемок в финальном сезоне. Тогда им стало невыносимо играть влюбленных. Следовательно, персонажи Добрев и Сомерхолдер лишь изредка держались за руки и передавали чувства во взглядах и диалогах.

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