Тринчер попала в конфуз, прорекламировав пророссийского нардепа Дмитрука: вместе они разыграют Rolls-Royce

Украинская блогерша и певица Анна Тринчер прорекламировала народного депутата Артема Дмитрука, которого обвинили в избиении защитника Украины. Когда подписчики обратили на это внимание, артистка удалила упоминание о странице скандального чиновника.

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Тринчер на своей странице в Instagram запустила розыгрыш авто Rolls-Royce, которое ее подписчики якобы могут выиграть за подписку на 98 человек. Среди указанных спонсоров был и Дмитрук.

Певица некоторое время "подогревала аудиторию", а затем объявила о розыгрыше "крутейшей тачки", которую она видела в именных гивевеях.

Фолловерам Тринчер, чтобы получить возможность выиграть Rolls-Royce, нужно было подписаться на 98 человек в ее подписках. Все эти блогеры стали спонсорами и вложились в приз. К ним присоединился и Дмитрук.

В 2021 году он принял участие в фильме пророссийского пропагандиста Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, а в 2023-м он вступился за таксиста, отказавшегося разговаривать на украинском языке.

Когда подписчики заметили, что исполнительница прорекламировала скандального депутата, на нее вылилась порция хейта. Однако звезда оперативно отреагировала и удалила нардепа из списка спонсоров.

Напомним, в октябре 2023 года народных депутатов Украины Артема Дмитрука и Александра Куницкого обвинили в избиении мужчины. Инцидент был зафиксирован камерой слежения. Пострадавший оказался защитником Украины. Парень – штурмовик, воюющий в самых горячих точках.

Ранее нардеп Дмитрук уже фигурировал в ряде скандалов. Например, в феврале 2020 года он отказывался общаться с журналистами украинских изданий, заявив, что будет отвечать на вопросы только тем, кому сочтет нужным. В 2021 году нардепа исключили из "Слуг народа".

Как писал OBOZ.UA, Артем Дмитрук отказался поддержать законопроект №8371 о запрете религиозных организаций в Украине, связанных с Россией. Позже он и нардеп от фракции "Слуга народа" Артем Культенко набросились на своих коллег, угрожая им "корой Божьей".

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