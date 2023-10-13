Тринчер и Волошин таки разводятся? Мужа украинской певицы нашли на Tinder

Недавно супруги украинская певица Анны Тринчер и блогер Александр Волошин, заявлявшие о кризисе в отношениях, похоже все же не прошли через него. Пользователи приложения для знакомств Tinder наткнулись на анкету мужчины, подтвержденную верификацией, которую невозможно подделать.

Об этом сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов на своем YouTube канале. Неужели в Tinder парень решил искать семейного психолога, чтобы решить проблемы в отношениях?

Молодая семья еще недавно делилась тем, что сейчас переживает очень сложный момент, так что наверняка "в любви все методы хороши". По словам Беспалова, далеко не один подписчик отправил ему скриншот с профилем Александра в известном приложении для знакомств. Tinder – популярное место, чтобы найти себе партнера для несерьезных отношений, поэтому поиски психолога в этой соцсети звучит как минимум оригинально, а как максимум – абсурдно.

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"Когда два человека в браке, а один из них точно на Tinder зависает, у меня большой вопрос о кризисе: это точно кризис? Идет ли речь о том, что вы скрываете реальную причину почему вы не вместе", – говорит Богдан. Беспалов. Блогер добавляет, что для СМИ молодая пара всегда демонстрирует идеальную картинку совместной жизни, словно они юные и амбициозные, и вообще все хорошо. Однако что же происходит за кулисами этого "шоу"?

Профиль Волошина на Tinder верифицирован – это значит, что аккаунт не фейк. Для получения галочки нужно подтвердить свою личность специальной процедурой. К тому сплетник отмечает, что анкета действительно активна, а не давно заброшена, а "Санько" находится в активном поиске.

"Аня, пора задуматься", – говорит автор видео, ведь все тайное, рано или поздно, становится явным. Подробности, стоящие за идеальной картинкой, понемногу всплывают на поверхность. "Проведи дисциплинарную работу со своим мужем, ведь такими шагами он просто палит вашу совершенно искусственную картинку счастливого счастья," – обращается к Тринчер Беспалов.

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