Зажгли огни: король Чарльз и королева Камилла официально открыли сцену Евровидения в Ливерпуле. Видео

Несколько дней назад стало известно, что король Великобритании Чарльз вместе со своей супругой королевой Камиллой посетят Ливерпуль с особой "миссией". Монарху доверили включить свет на сцене Евровидения. 26 апреля они прибыли в британский город, где на арене M&S Bank, принимающей песенный конкурс в мае, торжественно зажгли огни.

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Об этом передает издание Daily Mail. Кроме того, королевские особы познакомились с ведущими Евровидения-2023, в том числе и с украинской певицей, фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Чарльз и Камилла также пообщались с генеральным директором BBC Тимом Дэви, контент-директором BBC Шарлоттой Мур, управляющим директором BBC Евровидение-2023 Мартином Грином и участницей шоу от Великобритании Мэй Мюллер. Кстати, Англия не принимала песенный конкурс 25 лет.

Для события Его Величество надел темно-синий костюм с белой рубашкой, а королева-консорт выбрала платье, насыщенно-синее пальто и замшевые туфли на каблуке. Они увидели финальный результат оформления зала, где выступят лучшие вокалисты из стран-участниц. Идея декорирование сцены состоит в том, чтобы создать впечатление, что конкурс "раскрывает объятия Украине".

Международный конкурс Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле от имени Украины 9 и 11 мая (первый и второй полуфиналы) и 13 мая (гранд-финал). 37 стран примут участие в мероприятии. Украину представит группа TVORCHI с песней Heart of Steal. Бенд выступит сразу в гранд-финале под 19 номером.

Совсем недавно OBOZREVATEL информировал, какое место Украине пророчат букмекеры на Евровидении-2023. По прогнозам, группа TVORCHI войдет в тройку лидеров, но не займет первое место. Кто может быть победителем шоу – читайте в нашем материале.

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