Трансгендерная мачеха Кардашьян планирует стать губернатором Калифорнии

Трансгендерная мачеха Ким Кардашьян – 71-летняя Кейтлин Дженнер (ранее Брюс Дженнер) – сообщила, что хочет стать губернатором Калифорнии. По словам знаменитости, она является единственным человеком, который умеет побеждать.

Как заявила Дженнер, она всегда была "подрывником на протяжении всей своей жизни" – от представления Соединенных Штатов и завоевания золотой медали на Олимпийских играх до содействия продвижения движения за равенство. Об этом пишет издание TMZ.

"Как калифорнийцы мы предстаем перед трудностями. Либо сейчас, либо уже никогда не будет возможности коренным образом исправить наше состояние, пока не стало слишком поздно", – сказала трансгендерная мачеха Кардашьян.

Отметим, что на сегодняшний день на посту губернатора Калифорнии находится Гэвин Ньюсом.

Коротко о знаменитости:

Кейтлин Дженнер – американская телезвезда. В прошлом – Уильям Брюс Дженнер, спортсмен-легкоатлет.

Брюс Дженнер получил международную известность как десятиборец, завоевав золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале, установив мировой рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кейтлин Дженнер планировала стать вице-президентом США при Канье Уэсте. Пользователи сети высмеяли инициативу женщины.