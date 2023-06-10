Трагическая судьба великих актеров: как деменция изменила жизнь Брюса Уиллиса, Робина Уильямса и других знаменитостей

Деменция – это набор симптомов, возникающих в результате повреждения мозга, вызванного некоторыми заболеваниями (например, болезнью Альцгеймера). Речь идет об ухудшении кратковременной памяти, резких изменениях настроения, проблемах с ориентацией в пространстве, трудностях с адаптацией к изменениям и т.д. И никто не застрахован от этого.

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Кто из известных пострадал от деменции? Рассказываем в материале OBOZREVATEL.

Рита Хейворт

Американская актриса и танцовщица Рита Хейворт за свою карьеру успела сняться в 61 кинокартине. До 1972 года. Ей пришлось из-за болезни Альцгеймера бросить любимое дело. В 1987 году Рита скончалась. Ей было 68. После этого в СМИ распространили информацию о причине смерти, подробно описав и то, как проявлялась болезнь. Ведь в то время мало кто знал об этом виде повреждения мозга.

Брюс Уиллис

Еще весной 2022 года у американского киноактера Брюса Уиллиса обнаружили афазию. Это расстройство речи, возникающее вследствие локального поражения коры головного мозга. Мужчине пришлось завершить карьеру в кино. Сейчас ему 68, и ему осталось только смириться с поставленным диагнозом. От болезни нет лекарства, и она быстро прогрессирует.

Робин Уильямс

Талантливый американский актер и комик Робин Уильямс также был одним из пострадавших от деменции телец Леви. В последние годы жизни (его не стало в 63) у него возникли проблемы с памятью, мышлением и координацией движений. Также ему стало труднее выполнять повседневные дела. Актер повесился у себя дома в Калифорнии 11 августа 2014, потому что не мог выдержать разрушительного влияния болезни.

Рональд Рейган

Американский политик и 40-й Президент США Рональд Рейган до политической карьеры работал спортивным комментатором. В юные годы он прославился как актер и телеведущий. Во время второго срока пребывания на президентском посту у Рейгана начали появляться первые симптомы болезни Альцгеймера: так, в прямом эфире президентских дебатов (1984) он внезапно останавливался, забывая, что хотел сказать.

В 1994 году Рональд официально заявил о своем диагнозе. Тогда у него постепенно ухудшалась память, а также способность мыслить и говорить. В конце концов он перестал узнавать окружающих, включая свою жену Нэнси. Экс-президента США не стало, когда ему было 93.

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