Биполярное расстройство, депрессия и не только: Джим Керри, Аманда Сейфрид и другие звезды, имеющие психические заболевания

Некоторые знаменитости открыто говорят о проблемах с психическим здоровьем. Например, о депрессии, тревожных или биполярных расстройствах. Так они борются со стигмой, связанной с подобными заболеваниями.

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Дуэйн "Скала" Джонсон, Эмма Стоун и другие звезды используют свой публичный образ, чтобы поддержать и вдохновить миллионы людей, которые комплексуют из-за своих диагнозов. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Аманда Сейфрид

Американская актриса, певица и бывшая модель Аманда Сейфрид после завершения съемок "Дрянные девчонки", где сыграла главную роль, узнала, что у нее тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство. Агент уговаривал девушку оставить диагноз в тайне, поскольку огласка "может навредить репутации". Аманда не послушалась его. "Я хочу, чтобы дети с такими же заболеваниями, как у меня, получили поддержку со стороны общества", – рассказала знаменитость в одном из интервью.

2. Дуэйн "Скала" Джонсон

Американский актер, а также известный рестлер Дуэйн Джонсон регулярно обращается к своим подписчикам в Instagram, где откровенно рассказывает о своем пути преодоления депрессии. Он подчеркивает важность поддержки и открытых диалогов о психическом здоровье, чтобы помочь людям, страдающим подобными проблемами: "Я работал в течение многих лет, чтобы получить эмоциональные инструменты для работы с психическими расстройствами... Самое важное, что вы можете сделать – поговорить с кем-то. Это невозможно исправить, если вы сохраните боль внутри. Иметь смелость поговорить с кем-то – ваша суперсила".

3. Эмма Стоун

Американская актриса Эмма Стоун, одна из самых высокооплачиваемых кинозвезд, также открыто говорит о проблемах с психическим здоровьем. Во время одного из интервью девушка рассказала о своей первой панической атаке, когда ей было семь: "Это было ужасно и шокирующее. Я пришла к другу. Вдруг мне показалось, что дом горит. Сгорает дотла. Я просто сидела в спальне, и, очевидно, дом не горел. Но я тогда думала, что умру".

В своих интервью звезда подчеркивает, что стоит искать помощь и поддержку, и что не нужно стесняться говорить о собственном эмоциональном состоянии.

4. Джим Керри

Канадско-американский актер, комик и художник Джим Керри много лет за сияющей улыбкой прятал борьбу с депрессией. С детства он страдал синдромом от дефицита внимания и гиперактивности, а позже его состояние ухудшилось от проблем в личной жизни. Настоящим испытанием для актера стало самоубийство его любимой Катриони Уайт. После этого Джим обратился к психотерапевту, чтобы начать свое лечение.

5. Деми Ловато

Американская актриса, певица и музыкант Деми Ловато в 2010 году три месяца лечилась в центре психологической помощи. Причиной стали депрессия и биполярное расстройство, с которыми она продолжает бороться до сих пор.

"Я имела дело с депрессией и суицидальными мыслями с семи лет. Пожалуйста, не воспринимайте это легкомысленно. Я благодарна, что меня поддержала моя команда и помогла пережить это время. Просто хочу, чтобы вы знали, что тоже можете это пройти... Как счастье может быть быстротечным, так и грусть тоже. Итак, мы должны сохранить эту надежду, и мы должны просто продолжать бороться, чтобы добиться успеха", – рассказала Деми на The Zane Lowe Show (Apple Music).

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