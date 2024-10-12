Топ-пиарщик украинского шоубиза назвала певца, объединившего всех украинцев после 24 февраля. Видео

Известный пиарщик Юла (Юлия Яцечко), работавшая с Лободой, Монатиком, Артемом Пивоваровым и многими другими, назвала певца Макса Барских тем артистом, которому удалось объединить украинцев после 24 февраля 2022 года. Она акцентировала внимание на его песне "Буде весна", которая до сих пор вызывает мурашки по коже.

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Как говорит Юла в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, именно этот певец в начале полномасштабной войны внес неоценимый вклад в единство украинцев и "держал народ своим творчеством". Теперь пиарщик называет его "топ-звездой".

"Для меня топ-артистом остается Макс Барских. Его песня "Буде весна" у меня до сих пор вызывает мурашки. Он сделал то, что должен сделать артист в первые дни нашего ужаса. Он держал народ своим творчеством. Он сделал песню, которая объединяла мир, потому что все украинцы тогда разъехались. Он выполнил свою миссию как топ-звезда, у которой огромная аудитория.

Интервьюер Богдан Беспалов отметил, что трое артистов – Оля Полякова, Макс Барских и Монатик – уже не пользуются такой популярностью, как было прежде. Топ-пиарщик считает, что произошло это из-за не очень удачно выбранного направления дальнейшей работы. Более того, она раскритиковала Олю Полякову за перевод своих русскоязычных песен, хотя за это время можно создать новый хит.

"Михаил Ясинский, продюсер Оли Поляковой, когда-то заявил, что будут переводить альбом певицы на украинский. Я считаю, что это просто жесть. Переводить русскоязычный контент до сих пор зашкварно, потому что мы знаем, куда эти песни и о чем писались до войны. Какой был месседж, Какие были нотки попадания в конъюнктуру других стран. Если ты уделяешь этому время и деньги на перезапись, на перевод, почему не купить просто три классные песни? Почему не положить на музыку украинские стихи, как это делал Пивоваров в начале?" – заметила Юла.

Она выступает против перевода русскоязычных песен из-за того, что когда-то их создавали, прежде всего, для русской аудитории. Пиарщик считает, что можно перепеть лишь несколько важных треков, "ассоциирующихся с Украиной, писавшихся для Украины", но почти полностью менять аккомпанемент – недопустимо.

Полное интервью читайте и смотрите на сайте OBOZ.UA в воскресенье, 13 октября.

Ранее OBOZ.UA писал, что Макс Барских приступил к своей песенной карьере еще до участия в "Фабрике звезд 2". Тогдашний никому не известный студент Херсонского Таврического лицея искусств выступал на "Караоке на Майдане" в 2007 году.

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