7 редких фото Софи Тернер, Адама Сендлера и других звезд с их первых кастингов

Звезды, как и все обычные люди, обожают сидеть в соцсетях и участвовать в различных флешмобах. Так, несколько лет назад в Instagram набрал популярность хештег #OldHeadshotDay, под которым актеры публиковали свои старые профессиональные снимки.

Именно эти фото были в их портфолио на самых первых кастингах в кино. OBOZREVATEL сравнил, как изменились за десятилетия славы голливудские актеры и актрисы.

Бен Стиллер

Сейчас Бен Стиллер – популярный голливудский комедийный актер и кинорежиссер. Но мало кто знает, что он шел к славе и успешной кинокарьере с 10 лет. Именно в этом возрасте мальчик впервые снялся в телесериале вместе с мамой, после чего решил, что станет актером.

Риз Уизерспун

Риз родилась в семье медиков и до поры до времени не мыслила себя никем, кроме врача. Впервые на экране она появилась в возрасте семи лет. Правда, это был всего лишь рекламный ролик. В четырнадцатилетнем возрасте Риз за компанию с подружкой отправилась на кинопробы и понравилась режиссеру Роберту Муллигану. Так Уизерспун снялась в своем первом фильме –"Человек на Луне" (1991).

Сара Мишель Геллар

Карьеру телевизионной актрисы начала, когда ей было всего 4 года, но звездный час пробил в середине 90-х, когда стартовал сериал "Баффи – истребительница вампиров". Именно это фото слева было у нее в порфолио, когда Сара пришла на кинопробы.

Пенелопа Крус

В детстве Пенелома с самого начала знала, что хочет быть актрисой. Уже в 15 лет Крус получила небольшие роли в испанских сериалах "Розовая серия" (1986-1990), "Капкан" (1992) и других. С того времени и началась ее кинокарьера.

Натали Портман

Натали родилась в Иерусалиме. Когда Натали было три года, семья переехала в США в Вашингтон, а потом в Нью-Йорк. Уже в четыре будущая актриса пошла на танцы, а позже – проводила школьные каникулы в театральном лагере. В 1994 году Натали прошла кастинг на участие в фильме Люка Бессона "Леон", где сыграла свою первую главную роль, девочку по имени Матильда.

Софи Тернер

Когда Софи исполнилось 3 года, мать отвела ее в детский театр "Плейбокс", где детям не навязывали устаревшие шаблоны актерского мастерства и давали возможность развиваться. Однажды учитель актерского мастерства рассказал девочкам о кастинге на роль в новом телепроекте. 15-летняя Софи загорелась желанием попробовать силы и внезапно получила роль Сансы Старк в "Игре престолов".

Адам Сэндлер

Первое знакомство будущего комика с жанром произошло в 17 лет – в этом возрасте он выступил в комедийном клубе Бостона. Его зацепило, и он начал выступать регулярно в комедийных клубах Нью-Йорка.

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