Дорофеева и Дантес, Тэйлор Лотнер и Тэй Доум и другие: самые романтичные помолвки звезд. Фото и видео

16 ноября весь мир отмечает годовщину помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 11 лет назад в солнечной Африке Уильям стал на колено и признался в любви будущей герцогине.

Кроме того, на днях стало известно о помолвке звезды "Сумерки" Тейлора Лотнера. Он сделал романтическое предложение своей любимой среди свечей и роз. OBOZREVATEL решил поностальгировать и вспомнить самые романтичные предложений руки и сердца знаменитостей.

Тэйлор Лотнер и Тэй Доум

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Звезда "Сумерки" и известный актер Тэйлор Лотнер сделал предложение медсестре Тэй Доум 11 ноября. До этого пара встречалась три года. Влюбленные только сейчас поделились в сети нежными фотографиями с помолвки.

Тейлор устроил настоящую романтику: он встал на колени и подарил любимой обручальное кольцо. После того как Тэй сказала: "Да!", на стене зажглась неоновая надпись с их будущей общей фамилией. Это все происходило в окружении зажженных свечей и множества лепестков роз.

Кортни Кардашьян и Тревис Баркер

Светская львица и бизнесвумен Кортни Кардашьян сообщила о помолвке с музыкантом Тревисом Баркером в октябре 2021 года. Возлюбленный сделал предложение на берегу океана в Монтесито. Баркер украсил песок букетами роз и выложил цветами инициалы "К" и "Т".

Как и полагается, музыкант встал на колено и подарил Кортни обручальное кольцо с бриллиантом. Молодожены поделились счастливым событием в соцсетях и написали под фото слово "Навсегда".

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс в сентябре 2021 года объявила о помолвке с Сэмом Асгари. Бойфренд подарил знаменитости обручальное кольцо с бриллиантом в 4 карата. На внутренней стороне есть гравировка с надписью "Львица".

Певица поделилась в соцсетях фотографиями в стиле "love story" вместе со своим избранником.

Владимир Остапчук та Кристина Горняк

Телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк в Стамбуле. Шоумен признался в любви и подарил кольцо в 19:00, 19 августа 2019 года. Влюбленные поделились романтическим видео в соцсетях.

Кристина сама организовала это путешествие на двоих в Турцию в честь годовщины знакомства с любимым. Остапчук сделал предложение Кристине прямо на яхте во время морской прогулки по проливу Босфор.

Потап и Настя Каменских

Алексей Потапенко сделал предложение Насте Каменских на стройке их будущего загородного коттеджа. Потап сказал любимой, что на участке строители нашли коробку и она обязательно должна ее взять. Когда Настя открыла шкатулку, там оказалось кольцо.

Рэпер признался в любви и спросил, готова ли Каменских стать его женой. Алексей пригласил также друзей и родственников, чтобы услышать вместе заветное "Да!"

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Ведущий Владимир Дантес сделал предложение певице Наде Дорофеевой в прямом эфире по радио. Он позвонил любимой в день рождения ее мамы, чтобы вместе поздравить будущую тещу.

Однако, кроме поздравления, Дантес предложил Дорофеевой стать его женой. Позже Надю ждал еще один сюрприз – избранник подарил ей кольцо и букет любимых цветов – лаванду.

Бейонсе и Джей Зи

Помолвка Бейонсе и рэпера Jay-Z в 2008 году вошла в историю. Дело в том, что Джей-Зи надел на безымянный палец певицы обручальное кольцо за 5 миллионов долларов. Она просто не смогла отказаться от такого сюрприза. Подарок звездной невесты на то время стал из самых дорогих в Голливуде.

Исполнительница до сих пор носит это колечко, но надевает его только на самые престижные светские мероприятия.

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