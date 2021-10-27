Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили королевский протокол со своими детьми: что произошло

Совместный полет Кейт Миддлтон, принца Уильяма и трех их детей на отдых, состоявшийся на минувшей неделе, грубо нарушил королевский протокол. Дело в том, что герцоги Кембриджские, а также 8-летний принц Джордж, 6-летняя Шарлотта и 3-летний Луи отправились в путешествие на одном самолете, что запрещено.

По правилам, члены монаршей семьи не должны садится в один и тот же транспорт со своими чадами, чтобы исключить прерывание преемственности, если произойдет несчастный случай. Об этом пишет Purewow.

По данным журналистов, королевскую семью с няней увидели в британском аэропорту "Хитроу" у пятого терминала, которым обычно пользуются публичные личности. Куда именно полетели Миддлтон, Уильям и их дети, не уточняется.

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Издание добавило, что существует способ обойти протокол – спросить разрешения у королевы Великобритании Елизаветы II. Только 95-летний монарх может разрешить членам семьи летать вместе.

При этом сама королева и принцы Чарльз и Уильям никогда не ездят вместе.

Отметим: Уильям является вторым в очереди на престол, а его дети занимают третье, четвертое и пятое места соответственно.

Первым в очередности наследования трона является 72-летний принц Уэльский Чарльз, старший сын Елизаветы II и отец Уильяма.

Кейт Миддлтон и герцог Кембриджский Уильям, внук британской королевы, поженились в апреле 2011-го. Пара познакомилась в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году.

У супругов есть трое детей: принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта.

Как писал OBOZREVATEL, недавно СМИ сообщили, что Миддлтон до отношений с принцем Уильямом встречалась с несколькими парнями и получила прозвище среди друзей "Подтянутая Кейт".