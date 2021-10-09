Топ-5 самых абсурдных исков в суд против голливудских звезд. Фото

Нередко знаменитостей тянут в суд, обвиняя в абсурдных преступлениях. Каких только причин не выдумывают завистники и фанаты, чтобы нажиться на звездах или прославиться.

Например, Милу Кунис обвинили в том, что она украла курицу, а группу "Nirvana" – в распространении детского порно. OBOZREVATEL рассказывает о пяти самых нелепых исках против звезд.

Группа "Nirvana"

Спенсер Элден еще будучи малышом снялся для обложки альбома "Nirvana Nevermind". За фотосессию его родители получили вознаграждение 200 долларов. Когда парень вырос, он подал в суд на группу "Nirvana", обвинив создателей в сексуальной эксплуатации детей.

Видео дня

Элден утверждает, что в течение жизни он испытывал моральные и физические травмы из-за фото, на котором он обнаженный плывет за долларовой купюрой. Интересно, что уже взрослый Спенсер не раз повторял подводную фотосессию в честь юбилеев альбома и часто сам публиковал эти фото в соцсетях.

Мила Кунис

В 2015 году американская певица украинского происхождения Кристина Каро подала в суд на актрису Милу Кунис. "Жертва" утверждала, что в 1990 году Кунис украла у нее любимую курицу, еще в детстве, когда они с Милой дружили. Каро в иске указала и размер компенсации – 5 тысяч долларов.

В ответ Мила пригрозила, что выдвинет встречный иск за моральный ущерб после просмотра клипа Кристины.

Кристофер Нолан

В 2008 году режиссера Кристофера Нолана обвинили в том, что он украл название города Батман. Иск подал мэр турецкого города, утверждая, что это название единственное в мире и продюсеры использовали его в фильмах незаконно. Жители также недовольны, что супергероя Бэтмена назвали в честь их города.

Саша Барон Коэн

Пожилая женщина Ришель Олсон подала иск против британского комика Саши Барона Коэна утверждая, что он ее избил. По ее словам, они боролись за микрофон во время игры бинго в 2007 году. Именно из-за этого избиения ей приходится ездить на коляске. В результате заседания оказалось, что Олсон никогда не видела актера вживую.

Майкл Джордан

Аллен Хекард является двойником всемирно известного баскетболиста Майкла Джордана. В 2006 году он заявил в суде, что слава спортсмена разрушила его жизнь. Внешне Аллен похож на звезду, поэтому люди постоянно путают его с Майклом. Это мешало нормально жить и посещать общественные места. Но через некоторое время Хекард отказался от иска.

Ранее OBOZREVATEL писал: