Суд отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над ней

В Лос-Анджелесе суд отстранил отца американской певицы Бритни Спирс – Джейми – от опекунства над ней. Теперь контроль за финансами артистки на время передали бухгалтеру Джону Забелу.

Временным опекуном знаменитости назначили ее менеджера Джоди Монтгомери. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что сама Спирс не принимала участие в слушании суда. Следующее заседание запланировано на 12 ноября.

Напомним, что в июле Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил просьбу певицы лишить права на опекунство ее отца. Позже стало известно о желании Джейми Спирса снова отправить дочь в психическую больницу.

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В итоге фанаты знаменитости начали резко критиковать в сети судью, принимавшую решение. Некоторые пользователи даже желали женщине смерти.

68-летний отец Спирс живет в обыкновенном трейлере. Несмотря на то, что мужчина контролирует огромное состояние звезды, которое оценивается в 60 миллионов долларов, публично он ведет очень скромный образ жизни.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер документального фильма Эрин Ли Карр о жизни американской певицы Бритни Спирс. Киноленту назвали "Britney vs Spears".