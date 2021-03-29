Топ-6 сексуальных лысых мужчин, которые составят конкуренцию принцу Уильяму

Среди знаменитостей есть немало красавцев с бритой головой, у которых есть многомиллионная армия поклонниц. Недавно принц Уильям стал самым сексуальным лысым мужчиной по версии клиники косметической хирургии Longevita.

Однако, пользователи соцсетей считают, что герцог не достоин возглавлять этот рейтинг. OBOZREVATEL собрал список сексуальных лысых мужчин, которые дадут фору принцу Уильяму.

Актер Джейсон Стэтхэм обладает большой харизмой и прекрасной физической формой. Голливудский красавец играл брутального мачо во многих горячих фильмах.

Журнал The People назвал Дуэйна Джонсона самым сексуальным мужчиной 2016 года. Американский киноактер известен под псевдонимом "Скала". Он также занимается реслингом, где является многократным чемпионом.

Среди англоязычных зрителей Вин Дизель известен своим глубоким сексуальным голосом. С 15 лет актер занимается тяжелой атлетикой, благодаря этому на экранах мы видим безупречную физическую форму.

Всемирно известный боксер Майк Тайсон в свои 54 года в хорошей форме.

Флойд Мейвезер считается лучшим боксером мира. На его счету 50 побед и нет поражений ни в одном поединке.

Брюс Уиллис стал секс-символом, благодаря киноленте "Крепкий орешек".

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