Топ-6 сексуальних лисих чоловіків, які складуть конкуренцію принцу Вільяму

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Деяких чоловіків лисина безперечно прикрашає

Серед знаменитостей є чимало красенів із голеною головою, які мають багатомільйонну армію шанувальниць. Нещодавно принц Вільям став найсексуальнішим лисим чоловіком за версією клініки косметичної хірургії Longevita.

Проте користувачі соцмереж вважають, що герцог не гідний очолювати цей рейтинг. OBOZREVATEL зібрав список сексуальних лисих чоловіків, які дадуть фору принцу Вільяму.

Актор Джейсон Стетхем має неабияку харизму і чудову фізичну форму. Голлівудський красень грав брутального мачо в багатьох гарячих кінострічках.

Актор Джейсон Стетхем має чудову фізичну форму і харизму, чим закохує мільйони дівчат.

Журнал The People назвав Дуейна Джонсона найсексуальнішим чоловіком 2016 року. Американський кіноактор відомий під псевдонімом "Скеля". Він займається реслінгом, де став багаторазовим чемпіоном.

Дуейн Джонсон став найсексуальнішим чоловіком 2016 року.

Серед англомовних глядачів Він Дізель відомий своїм глибоким сексуальним голосом. З 15 років актор займається важкою атлетикою, завдяки цьому на екранах ми бачимо бездоганну фізичну форму.

Він Дізель має приголомшливо сексуальну форму у 53 роки.

Всесвітньо відомий боксер Майк Тайсон у свої 54 роки в прекрасній формі.

Майк Тайсон сексуальний лисий боксер відомий у всьому світі

Флойд Мейвезер вважається найкращим боксером світу. На його рахунку 50 перемог і немає поразок у жодному поєдинку.

44-річний боксер Флойд Мейвезер підкорює дівочі серця.

Брюс Вілліс став секс-символом завдяки кінострічці "Міцний горішок".

Брюс Вілліс є популярним лисим красенем Голлівуду

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