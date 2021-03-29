Топ-6 сексуальних лисих чоловіків, які складуть конкуренцію принцу Вільяму

Серед знаменитостей є чимало красенів із голеною головою, які мають багатомільйонну армію шанувальниць. Нещодавно принц Вільям став найсексуальнішим лисим чоловіком за версією клініки косметичної хірургії Longevita.

Проте користувачі соцмереж вважають, що герцог не гідний очолювати цей рейтинг. OBOZREVATEL зібрав список сексуальних лисих чоловіків, які дадуть фору принцу Вільяму.

Актор Джейсон Стетхем має неабияку харизму і чудову фізичну форму. Голлівудський красень грав брутального мачо в багатьох гарячих кінострічках.

Журнал The People назвав Дуейна Джонсона найсексуальнішим чоловіком 2016 року. Американський кіноактор відомий під псевдонімом "Скеля". Він займається реслінгом, де став багаторазовим чемпіоном.

Серед англомовних глядачів Він Дізель відомий своїм глибоким сексуальним голосом. З 15 років актор займається важкою атлетикою, завдяки цьому на екранах ми бачимо бездоганну фізичну форму.

Всесвітньо відомий боксер Майк Тайсон у свої 54 роки в прекрасній формі.

Флойд Мейвезер вважається найкращим боксером світу. На його рахунку 50 перемог і немає поразок у жодному поєдинку.

Брюс Вілліс став секс-символом завдяки кінострічці "Міцний горішок".

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