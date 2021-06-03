Топ-10 главных инфлюенсеров мира: кто они и как выглядят

Знаменитости всегда влияли на людей. Каждый их выход под свет софитов копировали дизайнеры и стилисты. Сейчас же стало все намного проще: блогеры с миллионной аудиторией диктуют моду, а фолловеры повторяют не только их стиль, но и даже образ жизни.

Visual Capitalist составил рейтинг из 50 самых влиятельных людей мира с самым большим числом подписчиков в социальных сетях. В топе оказались американские знаменитости до 37 лет, у которых в Instagram, Facebook, TikTok и на других платформах сотни миллионов фолловеров. OBOZREVATEL собрал самых популярных и известных инфлюенсеров и решил рассказать, чем они так прославились.

1. Криштиану Роналду

Первым инфлюенсером в мире является португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, Криштиану Роналду. Всего у него более полумиллиарда подписчиков. Большинство из них подписаны на бомбардира в Instagram. Он считается одним из лучших футболистов всех времен.

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2. Джастин Бибер

У канадского поп-R&B-певца и кумира многих в общем количестве 473 миллиона фолловеров, 176 миллионов из них подписаны на Бибера в Instagram. Он стал ще более знаменит после брака с Хейли Болдуин, дочерью известного актера Стивена Болдуина.

3. Ариана Гранде

27-летняя певица и актриса занимает третью строчку в рейтинге самых влиятельных людей мира. Девушка стала знаменитой после участия в бродвейском мюзикле "13" в 2008-м. В этом году она вышла замуж за риелтора Далтона Гомеса. Их свадьбу обсуждали все иностранные и украинские СМИ.

4. Селена Гомес

Бывшая девушка Джастина Бибера и соперница Майли Сайрус в сериале "Ханна Монтана" еще несколько лет назад имела в Instagram самое большее количество подписчиков. Сейчас у певицы их всего 233 миллионов. Недавно она основала свой бренд косметики и успешно начала продвигать его через соцсети.

5. Тейлор Свифт

Американская исполнительница прославилась в мире как обладательница самого награждаемого кантри-альбома и самого награждаемого поп-альбома в истории. Последнее время Свифт начала также активно сниматься в кино. Так, стало известно, что она получила роль в фильме Дэвида О. Рассела вместе с именитыми Марго Робби и Робертом Де Ниро.

6. Дуэйн "Скала" Джонсон

Дуэйн Джонсон построил карьеру в рестленге прежде, чем пришел в кино. Уже в 2007 году его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннеса как обладателя самого крупного гонорара за дебютный фильм – его сумма составила пять с половиной миллионов долларов. Актер активно снимается и сейчас. В 2021 году ожидается премьера фильма со Скалой "Круиз по джунглям".

7. Кэти Перри

Певица и жена Орландо Блума оказалась на седьмой строчке рейтинга. Ее образы, изменения цвета волос и прибавившиеся килограммы обсуждают мировые таблоиды и миллионы поклонников. Также она стала первым пользователем сайта Twitter, у которого число подписчиков превысило 50 миллионов (сейчас ее аккаунт насчитывает больше 100 млн).

8. Кайли Дженнер

Кайли начали называть самой молодой миллиардершей в мире благодаря ее успешному ведению Instagram. Демонстрация роскошной жизни, дорогих нарядов и идеальных селфи привела к тому, что за ней начали следить жители большинства стран планеты. Такое количество поклонников принесло ей огромные деньги на развитие новых бизнес-проектов.

9. Рианна

Певица Рианна в некотором роде уникальна тем, что основная часть ее фолловеров в Твиттере, в то время как все остальные попали в этот рейтинг благодаря Instagram.

10. Ким Кардашьян

Знойная красотка с армянскими корнями добилась успеха благодаря участию в шоу "Семейство Кардашьян", впрочем, как и ее сестра Кайли Дженнер. Она поняла, что людей больше всего интересуют личные драмы, поэтому показывала свою жизнь онлайн, когда это еще не было модно.

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