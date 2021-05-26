Ариана Гранде показала фото со своей тайной свадьбы с агентом по недвижимости

Популярная американская исполнительница Ариана Гранде, которая тайно вышла замуж за 25-летнего риелтора Далтона Гомеса, поделилась фото со дня свадьбы. Влюбленные выглядели счастливыми и позировали в объятиях друг друга. Выяснилось также, что пара поженилась 15 мая.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Певица выбрала обтягивающее платье из атласной ткани, которое открывало спину. Также на ней была короткая фата, волосы собраны в тугой хвост, а на лице нанесен выразительный макияж.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что торжество прошло в калифорнийском доме певицы. Представитель звезды заявил, что "молодожены очень счастливы".

"Мероприятие было довольно интимным – на нем присутствовало около 20 человек. Тем не менее, атмосфера на празднике была полной любви. Влюбленные очень счастливы", – объяснил подробнее инсайдер.

Известно, что Ариана Гранде начала встречаться со своим избранником в январе 2020 года. С начала карантина они много времени провели вместе в период самоизоляции.

Затем выяснилось, что влюбленные в декабре уже были помолвлены, когда Ариана опубликовала фотографию с бенгальским огнем, подписав ее словом "Навсегда".

А в прошлом месяце Ариана поделилась тремя романтическими снимками, подпись к которым говорила "Большое спасибо за то, что ты есть!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо. Отметим, что мужчина сделал предложение возлюбленной после года отношений.