Девушки Джеймса Бонда, которые запомнились зрителям больше всего. Фото
Герой Джеймс Бонд – один из самых известных секс-символов в истории кино. Однако ни один эпизод не обходился без новой и страстной спутницы. 30 сентября состоится премьера 25 эпизода о приключениях Бонда "Не время умирать".
Агент 007 умело соблазнял самых красивых актрис Голливуда перед камерами. OBOZREVATEL вспомнил самых ярких девушек, которые сыграли роль подруги Бонда.
Урсула Андресс – 1962 год
Первая экранизация романов Яна Флеминга – фильм "Доктор Ноу" в 1962 году. Девушку шпиона играла швейцарская актриса Урсула Андресс. Героиню звали Ханни Райдер, она собирала ракушки в океане и сотрудничала с Бондом. Агента 007 сыграл швейцарский актер Шон Коннери.
Дайана Ригг – 1969 год
Единственной девушкой, на которой женился Бонд, была Трейси де Винченцо в киноленте "На секретной службе Ее Величества". Однако его любимая умерла в день свадьбы. Красавицу играет британская актриса Дайана Ригг, а Бонда – Джордж Лэзенби.
Лоис Чайлз – 1979 год
Американская актриса Лоис Чайлз играла спутницу агента 007 в 1979 году. Героиня Холли Гудхед считается одной из самых умных девушек бондианы. Она была исследовательницей космоса и очаровательной красавицей, также покорила сердца многих зрителей. Роль Бонда в киноленте "Лунный гонщик" играл Роджер Мур.
Дениз Ричардс и Софи Марсо – 1999 год
В 1999 году Бонда делили две яркие красавицы. Голубоглазую блондинку играла Дениз Ричардс, а кареглазую брюнетку – Софи Марсо. Джеймс убил Марсо, когда она на него напала. В киноленте "И целого мира мало" агента 007 сыграл Пирс Броснан.
Холли Берри – 2002 год
Холли Берри была девушкой Бонда в киноленте "Умри, но не сейчас", который вышел на экраны в 2002 году. В финальных сценах героиня Джинкс умело руководит вертолетом, вступает в перестрелку и борется с соперницей. Она была одной из самых опытных бойцов всех подруг Бонда. Агента 007 играл Пирс Броснан.
Ева Грин – 2006 год
Подругу Бонда в киноленте "Казино Рояль" сыграла французская актриса Ева Грин. Героиня Веспер Линд была единственной девушкой, которая повлияла на сюжет бондианы. В следующем фильме Бонд мстил тем, кто забрал жизнь его любимой. В 2006 году агента 007 играл культовый актер Дэниел Крэйг.
Ольга Куриленко – 2008 год
Украинская актриса с французскими корнями Ольга Куриленко играет Камиллу Монтес. В фильме "Квант милосердия" она неприступная разведчица, с которой дружил Бонд. У них не завязались отношения. Агент 007 – легендарный Дэниел Крэйг.
Леа Сейду – 2015 год
Леа Сейду сыграла девушку Бонда киноленте "007: спектр". Ее героиня Мадлен Суонн – тонкая и глубокая натура, в отличие от ее предшественниц. Стрельба и преследования не для нее. Агента 007 в четвертый раз сыграл Дэниел Крэйг.
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