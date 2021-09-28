Девушки Джеймса Бонда, которые запомнились зрителям больше всего. Фото

Герой Джеймс Бонд – один из самых известных секс-символов в истории кино. Однако ни один эпизод не обходился без новой и страстной спутницы. 30 сентября состоится премьера 25 эпизода о приключениях Бонда "Не время умирать".

Агент 007 умело соблазнял самых красивых актрис Голливуда перед камерами. OBOZREVATEL вспомнил самых ярких девушек, которые сыграли роль подруги Бонда.

Урсула Андресс – 1962 год

Первая экранизация романов Яна Флеминга – фильм "Доктор Ноу" в 1962 году. Девушку шпиона играла швейцарская актриса Урсула Андресс. Героиню звали Ханни Райдер, она собирала ракушки в океане и сотрудничала с Бондом. Агента 007 сыграл швейцарский актер Шон Коннери.

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Дайана Ригг – 1969 год

Единственной девушкой, на которой женился Бонд, была Трейси де Винченцо в киноленте "На секретной службе Ее Величества". Однако его любимая умерла в день свадьбы. Красавицу играет британская актриса Дайана Ригг, а Бонда – Джордж Лэзенби.

Лоис Чайлз – 1979 год

Американская актриса Лоис Чайлз играла спутницу агента 007 в 1979 году. Героиня Холли Гудхед считается одной из самых умных девушек бондианы. Она была исследовательницей космоса и очаровательной красавицей, также покорила сердца многих зрителей. Роль Бонда в киноленте "Лунный гонщик" играл Роджер Мур.

Дениз Ричардс и Софи Марсо – 1999 год

В 1999 году Бонда делили две яркие красавицы. Голубоглазую блондинку играла Дениз Ричардс, а кареглазую брюнетку – Софи Марсо. Джеймс убил Марсо, когда она на него напала. В киноленте "И целого мира мало" агента 007 сыграл Пирс Броснан.

Холли Берри – 2002 год

Холли Берри была девушкой Бонда в киноленте "Умри, но не сейчас", который вышел на экраны в 2002 году. В финальных сценах героиня Джинкс умело руководит вертолетом, вступает в перестрелку и борется с соперницей. Она была одной из самых опытных бойцов всех подруг Бонда. Агента 007 играл Пирс Броснан.

Ева Грин – 2006 год

Подругу Бонда в киноленте "Казино Рояль" сыграла французская актриса Ева Грин. Героиня Веспер Линд была единственной девушкой, которая повлияла на сюжет бондианы. В следующем фильме Бонд мстил тем, кто забрал жизнь его любимой. В 2006 году агента 007 играл культовый актер Дэниел Крэйг.

Ольга Куриленко – 2008 год

Украинская актриса с французскими корнями Ольга Куриленко играет Камиллу Монтес. В фильме "Квант милосердия" она неприступная разведчица, с которой дружил Бонд. У них не завязались отношения. Агент 007 – легендарный Дэниел Крэйг.

Леа Сейду – 2015 год

Леа Сейду сыграла девушку Бонда киноленте "007: спектр". Ее героиня Мадлен Суонн – тонкая и глубокая натура, в отличие от ее предшественниц. Стрельба и преследования не для нее. Агента 007 в четвертый раз сыграл Дэниел Крэйг.

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