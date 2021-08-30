'Девушка Бонда' Куриленко отдохнула со своей французской семьей в украинском стиле. Фото

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками редким снимком, на котором показала свою французскую семью. В сети восхитились фотографией и отметили, что это очень напоминает украинское село.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Семья позировала, сидя за столом.

На снимке видно, как Куриленко сидит с семьей и ужинает. На их столе стояли вкусные блюда, вино и вода. Сама актриса была одета в белый наряд с принтом в черный горох, а рядом с ней позировали улыбающиеся родственники.

"Скучаю по моей французской семье", – подписала фото звезда.

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Пользователи сети отметили, что новое семейное фото Куриленко напоминает украинское село. Также фанаты засыпали актрису приятными комментариями.

"Прям как дома, по-семейному", "Если бы не подпись фото, подумал, что это украинское село... Различая только в иностранных бутылках, но ты их могла привезти сама", "Прекрасная семья", "Красивые", "Это здорово", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Ольга Куриленко – украинская и голливудская актриса и модель. В восемнадцать лет появилась на обложке журналов Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue.

Первый опыт в кино – главная роль в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви" французского режиссера Дианы Бертран. Приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя", и в том же году снялась в фильме "Змий".

В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ольга Куриленко показала фото, сделанное во время съемок. Звезда позировала с собранными волосами, а на лице у нее практически не было косметики.