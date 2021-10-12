Тома Круза заподозрили в злоупотреблении ботоксом. Фото и видео

Американского актера и продюсера Тома Круза заметили на бейсбольном матче в компании сына. Пока звезда общалась и фотографировалась с фанатами, в сети разгорелась дискуссия, касающаяся его внешнего вида.

Пользователи социальной сети Twitter заподозрили артиста в чрезмерном использовании ботокса, чтобы сохранить молодость. К такому выводу их натолкнуло опухшее лицо 59-летней звезды "Миссия: невыполнима" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Внешность актера изменилась насколько сильно, что многие люди заподозрили обман со стороны автора фотографии. Известный американский инсайдер Майк Сингтон высказался о том, что Круз стал очередной жертвой пластики.

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"Том Круз стал крайней голливудской звездой, которая изуродовала свое лицо филлерами, чтобы казаться моложе", – прокомментировал фото актера Майк.

Напомним, что и ранее знаменитость подозревали в злоупотреблении ботоксом. 5 лет назад, на вручении премии BAFTA, мужчина шокировал фанатов изменением внешности, из-за чего поползли слухи о его слабости к "уколам красоты".

Коротко о звезде:

Том Круз – американский киноактер, кинорежиссер, продюсер, сценарист;

Родился 3 июля 1962 года в штате Нью-Йорк, США;

Анонсировано, что для съемок в очередном фильме "Миссия: невыполнима" в 2021 году актер собирается полететь на МКС.

Также OBOZREVATEL сообщал, что пользовательница TikTok по имени Наташа поразила сеть последствиями инъекций ботокса. Никто не ожидал результата, который она показала через 7 дней.