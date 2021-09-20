Ботокс изменил лицо девушки до неузнаваемости: результат поразил сеть. Видео

Пользовательница TikTok по имени Наташа стала звездой сети после того, как показала изменения во внешности после первой инъекции ботокса. Посещение косметолога помогло ей выглядеть гораздо моложе.

На видеороликах, которые она опубликовала в своем аккаунте natashabally1, видно, что морщины на ее лице полностью исчезли за восемь дней. Один из них показывает, как препарат постепенно действовал в течение этого времени.

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В других видео на своей странице Наташа показывает, как она выглядит, принимая те же выражения лица, что и на фото до процедуры, – морщины на последних кадрах отсутствуют.

Пользователи были удивлены результатом Наташи. "Вау, трансформация", "Она превратилась в Меган Фокс за 6 секунд", "Вы очень быстро перешли с 60 на 35", – в частности, написали они в комментариях.

При этом многие отметили, что она прекрасно выглядела и до инъекций ботокса.

Как известно, препараты на основе ботокса, а точнее ботулотоксина, блокируют нервно-мышечную передачу, поэтому их использование в косметологии помогает практически полностью избавиться от мимических морщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-косметолог Ольга Аншукова рассказала, кому нужен ботокс и когда следует начинать его колоть. В 19-м веке ботулинотоксин был причиной гибели больных ботулизмом, а затем ученые открыли его как лекарственное средство.