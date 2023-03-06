Меган Маркл, Адель, Дженнифер Энистон и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих родителей

Говорят, родителей не выбирают. Но порой родные люди совершают настолько бесчестные поступки, что общаться с ними дальше становится просто невозможным. С серьезными семейными разногласиями сталкивались и всемирно известные персоны.

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Так, случалось, что родители богатых, знаменитых и влиятельных людей находили способы нажиться на славе своих звездных чад. После этого селебрити разрывали отношения с родными на долгие годы, а некоторые так до сих пор и не помирились. О некоторых случаях расскажем в материале OBOZREVATEL.

Адель

Отец всемирно известной певицы умер от рака кишечника в мае 2021-го на 57-м году жизни, так и не успев помириться со своей звездной дочкой. Марк Эванс ушел из семьи, когда маленькой Адель было всего три года. Воспитанием девочки занималась мать. Мужчина объявился, когда Адель уже достигла больших высот в карьере. Впрочем, Эванс пришел не к дочери, а к журналистам, которые предложили ему за интервью немаленькие деньги. В нем он рассказал, что бросил дочь и ее маму, поскольку ежедневно выпивал два литра водки и около восьми бутылок пива, а поэтому его поступок – это своеобразный жест доброй воли, ведь так Адель не видела вечно пьяного родителя. Спустя годы Эванс дал одному из популярных таблоидов еще одно интервью, в котором рассказал о личной жизни певицы, из-за чего они окончательно поссорились.

Меган Маркл

Отношения американской актрисы и члена британской королевской семьи с ее отцом Томасом начали сильно портиться накануне свадьбы Меган и принца Гарри. Сначала мужчина дал комментарий в СМИ касательно личной жизни будущих герцогов, на который Маркл не давала согласия. Затем Томас за деньги организовал фотосессию для папарацци, которым удалось запечатлеть, как невеста готовится к предстоящему торжеству. Изначально Томас не признавал своей причастности к этим снимкам и даже, более того, обвинял во всем принца Гарри. Вскоре он все же рассказал, что получил немаленькую сумму от журналистов за полученные кадры. В итоге отец так и не явился на свадьбу своей дочери, поэтому Меган к алтарю вел Чарльз ІІІ. Томас же продолжил давать прессе платные интервью о дочке и их взаимоотношениях.

Дженнифер Энистон

В детстве у Дженнифер Энистон и ее матери Нэнси были крайне сложные отношения, которые, как признавалась сама знаменитость, с годами только ухудшались. В свое время Нэнси Доу сама была актрисой, снявшись в таких телепроектах, как "Беверли-Хиллз" и "Дикий, дикий Запад". В своих интервью звезда "Друзей" рассказывала, что мама ее постоянно критиковала, говорила, что дочь недостаточно хороша и не сможет переплюнуть успех матери. В конце концов Энистон отдалилась от родного человека, когда та в 1999 году написала книгу об их отношениях под названием "От матери и дочери к друзьям: мемуары" , чтобы заработать на славе Джен. Мама и дочь не разговаривали больше 10-ти лет, но в конце концов они помирились, прежде чем Нэнси умерла в 2016-м.

Селена Гомес

Трещина в отношениях знаменитой певицы и актрисы с ее матерью пошла в 2014 году. Тогда Селена отказалась от родного человека как от своего менеджера. Источники утверждают, что после этого они не общались целый год. Мэнди Тифи даже не разрешала дочери общаться с сестрой. Спустя время Гомес и ее мама вновь взялись за совместную работу – они стали исполнительными продюсерами сериала от Netflix "13 причин почему". На съемках они сильно поссорились, а в декабре 2017-го даже отписались друг от друга в Instagram.

Бейонсе

Отец легендарной Бейонсе, Мэтью Ноулз, с самого начала принимал активное участие в карьере дочери.Он продюсировал группу Destiny's Child, в составе которой когда-то выступала певица. Однако вскоре стало известно, что Ноулз изменил своей супруге, матери артистки, после 30-ти лет брака. Более того, оказалось, что у мужчины есть внебрачный сын. После развода родителей Королева Би уволила своего отца с должности менеджера. Кроме того, суд признал, что Мэтью Ноулз годами обворовывал собственную дочь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о знаменитостях, чьи дети – их настоящая копия. Они буквально выглядят как близнецы. В подборку попали Риз Уизерспун, Синди Кроуфорд, Мэрил Стрип и их дочери. Об этих и других примерах – читайте в нашем материале.

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