'Только мне кажется, что это издевательство над украинцами?' Оля Полякова с дочерью Машей разозлили сеть в день ракетной атаки России

Известная украинская певица Оля Полякова и ее старшая дочь Мария устроили съемку во время отдыха на море. Вероятно, это происходило в Монако. Артистка поделилась бекстейджем с фотосессии, однако многие украинцы отреагировали на беззаботные кадры на фоне морских пейзажей скептически.

Соответствующее видео Полякова разместила на личной странице в Instagram 24 марта, в день третьей подряд массированной ракетной атаки РФ на Украину. Этот факт еще больше озадачил и разозлил подписчиков звезды.

Тем временем певица в описании к видео из Монако написала: "Провели с дочерью несколько дней у моря".

На обнародованных кадрах Полякова старшая и младшая в схожих образах позируют на пляже. Сначала они появляются в кадре в мерцающих платьях серебряного и бронзового оттенков. Далее они меняют образы на бархатные классические костюмы красного и изумрудного цветов, надев под них туфли-лодочки на каблуке.

Мама с 19-летней дочерью ходят по солнечным локациям, не забывая позировать фотографу. Видеобекстейдж сопровождался песней Поляковой "Щоб не плакати, я сміюсь".

Немало комментаторов с позитивом отреагировали на видео певицы и ее наследницы. Впрочем, для многих оно стало очевидным триггером. Поляковой упрекнули в неуместности и оторванности от реалий в Украине, где последние несколько дней каждую ночь случаются ракетные атаки.

Комментаторы оставляют: "Да, а мы провели 4 ночи в бомбоубежище. И снова без света сутки. Не так классно, как море где-то в Италии, но тоже ничего", "Кому война, а кому пальмы и море!", "Только мне кажется, что это издевательство над украинцами, которые переживают войну не так весело?", "И это тогда, когда убивают? Эти две выставляют себя как п...", "Просто стыд, люди гибнут! Две овцы!", "Чтобы не плакать, я лечу в Ниццу", "Сколько можно выставляться? Такое горе кругом, боль сердце разрывает, а здесь...", "Не злите людей", "Лицемерие".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова устроила публичную перепалку с шеф-поваром Евгением Клопотенко. Кулинар подверг критике певицу за ее творчество и оторванность от военных реалий. Артистка ему ответила. Все подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!