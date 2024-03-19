Клопотенко и Полякова публично устроили перепалку из-за 'шлепков' и украинского языка

Звездный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко высказался о позиционировании и творчестве известной певицы Оли Поляковой. По мнению победителя шоу "МастерШеф", артистка транслирует несколько неправильные месседжи в условиях полномасштабной войны, а ее образ ему вообще непонятен. "Королева ночи" уже отреагировала на слова Клопотенко, а автор новых песен Поляковой обвинила повара в "обесценивании и хайпе".

Комментарии шеф-повара, вызвавшие публичную перепалку, прозвучали во время его разговора с журналисткой и блогером Эммой Антонюк на ее YouTube-канале "Це Ніхто Не Буде Дивитись". Вспомнил кулинар и переведенный на украинский язык хит Поляковой "Шлепки", что, по его мнению, демонстрирует определенную оторванность певицы от современных реалий.

Клопотенко назвал артистку "странным человеком" и предположил, что она "не смотрела ни одного видео с передовой".

"Мы с ней во всех шоу снимаемся вместе... Но мы с ней просто из двух разных миров. Я не понимаю, как она живет. Она для меня странный человек. Максимально. Я с ней близко не знаком, я не могу оценивать, но какой образ она транслирует, какие месседжи она транслирует – вообще не понимаю. Она говорит: "Я перевела песню "Шлепки" на украинский язык. Или взяла там песню: "Бомбы падают". Ну, я не знаю этого всего. Но ты слушаешь, и такой: "Как ты можешь настолько..?" Она, вероятно, не смотрела ни одного видео с передовой. Но вместе тем, с ней все общаются, зовут куда-то. Может, я чего-то не понимаю", – высказался Евгений.

После публикации интервью прошли сутки, и в InstaStories Поляковой появился резкий ответ на слова Клопотенко. Сначала певица обнародовала комментарий автора многих своих песен Ольги Бажаной. Она подчеркнула, что артистка во время полномасштабной войны выпустила немало лирических композиций, написанных в Киеве, а потому обвинять ее в транслировании неправильных месседжей или оторванности от реальности – неуместно.

Музыкантка эмоционально высказалась: "Что это вообще такое? Какие месседжи? Если бы Клопотенко послушал песни Оли, такие как "Дякую", "У твоїх обіймах", "Все буде добре", "Вишні", Непереможна" и многие другие, написанные в Киеве во время войны мной, и сходил хотя бы на один концерт, где люди плачут, где военные благодарят, где люди смеются и знают все слова, то, может, он тогда не ляпал глупостей с таким видом. Стыдно взрослому мужчине быть незнающим, и ради хайпа обесценивать большой вклад как большой артистки, автора, продюсера, так и всех людей, работающих как раз над смыслами".

Полякова оставила и личный комментарий, обвинив Клопотенко в "тупой" позиции.

"Хуже обесценивания может быть только вообще полное непонимание того, о чем говоришь, это очень детская, безответственная и тупая позиция: "Не читал, но осуждаю", – ответила певица на критику.

Как писал OBOZ.UA ранее, Оля Полякова призналась, что обижена на своего коллегу Олега Винника, с которым до полномасштабного вторжения имела теплые дружеские отношения и даже записала совместный трек "Длинноногое счастье". Собственно, именно эта композиция и стала яблоком раздора между двумя артистами.

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