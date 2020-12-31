Тодоренко госпитализировали на Бали с серьезной травмой: подробности происшествия

Певицу и телеведущую Регину Тодоренко срочно госпитализировали на Бали. Как оказалось, знаменитость занималась серфингом, и в результате этого серьезно травмировала ногу.

Соответствующее заявление ведущая сделала на своей странице в Instagram. По ее словам, во время отдыха она неудачно упала и разрезала ногу рифом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, внутри пальца женщины остался кусок коралла. Тодоренко рассказала, что ее нога очень болит и странно, что только через два часа после удара серфом она почувствовала боль.

Также звезда отметила, что будет дальше держать в курсе поклонников о состоянии своего здоровья.

Напомним, Регина Тодоренко – это украинская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна как ведущая телепередачи "Орел и решка".

С осени до конца 2020 года Тодоренко участвовала в седьмом сезоне шоу "Ледниковый период".

В 2020 году вернулась к музыкальной карьере, представив 9 октября совместную с мужем Владом Топаловым песню "Часовые пояса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко кардинально сменила имидж и перекрасила волосы в розовый цвет. В сети поклонники оценили новый образ знаменитости.