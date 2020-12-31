Тодоренко госпіталізували на Балі з серйозною травмою: подробиці події

Співачку та телеведучу Регіну Тодоренко терміново госпіталізували на Балі. Як виявилося, знаменитість займалася серфінгом і внаслідок цього серйозно травмувала ногу.

Відповідну заяву ведуча зробила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, під час відпочинку вона невдало впала і розрізала ногу рифом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, усередині пальця жінки залишився шматок корала. Тодоренко розповіла, що її нога дуже болить і дивно, що тільки через дві години після удару серфом вона відчула біль.

Також зірка зазначила, що буде далі тримати в курсі шанувальників про стан свого здоров'я.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко – це українська телеведуча, співачка, композиторка. Найбільш відома як ведуча телепередачі "Орел і решка".

З осені до кінця 2020 року Тодоренко брала участь у сьомому сезоні шоу "Льодовиковий період".

У 2020 році повернулася до музичної кар'єри, представивши 9 жовтня спільну з чоловіком Владом Топаловим пісню "Часовые пояса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіна Тодоренко кардинально змінила імідж і перефарбувала волосся в рожевий колір. У мережі шанувальники оцінили новий образ знаменитості.