'Тишина в библиотеке!' Сеть рассмешило видео, на котором неизвестный громко чихнул в присутствии королевы Камиллы и Брижит Макрон

Король Великобритании Чарльз III и его супруга прибыли во Францию с официальным визитом, в рамках которого королева Камилла и первая леди страны Брижит Макрон посетили Национальную библиотеку Франции. Пока высокопоставленные гостьи рассматривали литературные сокровища, один из посетителей учреждения не смог сдержать громкий чих, чем сначала несколько испугал, а затем рассмешил присутствующих.

Курьезный момент попал на видео. Его распространил в Х (новое название Twitter) официальный аккаунт британской королевской семьи (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео Камилла и Брижит Макрон рассматривали одну из ценных книг, что хранится во французской библиотеке. Как вдруг их отвлек громкий и неожиданный чих вдали зала. И королева, и первая леди тут же отреагировали, а люди вокруг заметно насторожились.

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Однако уже через секунду Камилла и Макрон по-доброму посмеялись с конфузной ситуации.

"Тишина в библиотеке! Ее Величество провела утро вместе с мадам Макрон, отмечая праздник грамотности и знакомясь с сокровищами Национальной библиотеки Франции", – с юмором подписали видео официальные представители британских монархов.

Комментаторы тем временем умилились реакцией королевы и первой леди на забавный инцидент. Они пишут: "Очень мило, как они засмеялись", "Очень круто, Ваше Величество!", "Бедняга, наверное, едва не посидел".

Как писал OBOZREVATEL, 17 июня в Лондоне состоялся масштабный парад Trooping the Colour на честь новоиспеченного короля Чарльза ІІІ. Однако уже второй год подряд главной звездой торжества по праву считается принц Луи, которому 23 апреля исполнилось пять лет. Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже традиционно приковал к себе внимание всех папарацци, подарив им за это свои забавные и уморительные кадры. Посмотреть их можно в нашем материале.

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